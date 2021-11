Quali sono gli ingredienti per un brindisi perfetto?

Divertimento e condivisione. Sono questi gli ingredienti per un aperitivo italiano d’eccellenza. Se poi a queste caratteristiche viene aggiunto il potere magico della musica, una ruota panoramica d’effetto (ben 32 metri) e la potenza del mare, un brindisi può solamente accompagnare.

Il rito del brindisi per sua natura sancisce un momento che merita di essere ricordato, magari condividendo la felicità con chi ci è accanto o augurando un buon auspicio per un evento futuro. Una tradizione che nasce nell’Antica Grecia e continua in quella romana, fino ad arrivare ai giorni nostri. E quando questo rito viene associato a un brand italiano per eccellenza quale Aperol Spritz, è un successo assicurato.

Aperol Together We Can Cheer

È quanto avvenuto a Bari dal 23 al 25 settembre scorso: una festa dove il ritorno alla condivisione e alla musica sono stati i protagonisti principali. Pochi giorni fa, infatti, il capoluogo pugliese si è colorato di spritz e ha ospitato ’“Aperol Together We Can Cheer”, il più grande concept lanciato da Aperol.

Una catena di brindisi infinita resa possibile grazie al contributo di tutti gli appassionati di Aperol. Un’installazione dedicata, dal nome Together We Can Cheer Machine, composta da un innovativo photocall grazie alla quale i consumatori hanno potuto realizzare in tempo reale il video del loro brindisi, dando il via alla catena di brindisi più lunga del mondo.

Ruota panoramica e musica

L’evento si è celebrato su un lungomare eccezionalmente tinto di arancione e decorato da una ruota panoramica di 32 metri che si è affacciata sul blu del capoluogo pugliese. L’installazione è stata pensata per sorprendere gli utenti che, in questo modo, hanno potuto entrare nelle cabine e dare sfogo alle loro abilità canore, dando vita a un karaoke unico nel suo genere. La condivisione e lo stare insieme all’ennesima potenza.

Per promuovere il territorio di pertinenza della manifestazione, sono stati coinvolti operatori commerciali, istituzioni e associazioni di categoria.

Anche la musica si è ben sposata con lo spirito Aperol. All’evento erano presenti speciali altalene musicali che, attivando un diverso strumento a ogni oscillazione, hanno permesso al pubblico di suonare tutti insieme, in una singolare e movimentata orchestra.