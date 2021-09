Incredibile flessibilità dello smartphone, da fonte di svago ad alleato professionale

Lo smartphone è una continua sorpresa. In grado di far imparare una lingua, eseguire sessioni di allenamento o come semplice passatempo, è ora in grado di offrire le funzioni di un POS

Lo smartphone è, ormai, diventato un fidato compagno per (quasi) ogni individuo.

Pur non essendo diffuso da moltissimi anni, è già entrato nella quotidianità della maggior parte delle persone, facilitandone la vita.

Nel tempo, oltre a consentire la comunicazione, si è arricchito di tante funzioni utili e divertenti, che superano la mera telefonata o messaggistica.

Attraverso lo smartphone, infatti, è possibile riprodurre video, scattare fotografie, ascoltare musica, accedere ai giochi e passatempi.

Inoltre, consente l’accesso ad internet, funzionalità che apre le porte a numerose opportunità; ad esempio, il fatto di poter ricevere e inviare e-mail, o l’avere accesso a cartelle condivise su cloud, rendono il cellulare un valido strumento di lavoro.

Per sfruttare appieno le potenzialità dello smartphone, sono state introdotte le app, che consentono, in maniera pratica e veloce, di avere accesso a vari servizi.

Quello delle app è un vero e proprio mondo a parte: ne esistono, infatti, un elevatissimo numero e sono volte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

Ci sono app dedicate al fitness, altre che consentono di apprendere una lingua, giochi, passatempi; non c’è tema o argomento che non venga trattato.

E il tutto con grande semplicità: sono sufficienti pochi tap per poter sfruttare innumerevoli servizi e funzioni.

Eppure le opportunità offerte dallo smartphone sembrano proprio non volersi fermare: infatti, oggi è addirittura possibile trasformare il proprio telefono in un terminale di pagamento, semplicemente scaricando un’app.

Il merito è da attribuire a myPOS.

Come lo smartphone può diventare POS

myPOS è una società fintech pluripremiata che offre soluzioni di pagamento facili e convenienti per le attività commerciali.

Prima e unica fintech in Europa ad offrire agli esercenti l’accredito istantaneo dei fondi senza costi aggiuntivi, è utilizzata da oltre 130.000 aziende in oltre 30 paesi europei.



Grazie alla collaborazione tra myPOS e Visa (leader dei pagamenti digitali) è stata introdotta una novità: myPOS Glass, una soluzione innovativa che consente di accettare pagamenti tramite carte, wallet mobile e dispositivi NFC indossabili direttamente sul proprio smartphone Android.

Si tratta di un Soft POS (soluzione software POS), attivabile, semplicemente, attraverso l’app dedicata.

Una soluzione pratica e innovativa

myPOS Glass è un Soft POS (soluzione software POS) in grado di trasformare ogni telefono Android, che supporti un lettore NFC (Near Field Communication), in un terminale POS. La tecnologia su cui si basa è la Tap-To-Phone di Visa.

Questo genere di POS si rivela essere la soluzione ottimale per i professionisti che lavorano in movimento, poiché non ha bisogno dell’installazione di un hardware, né di cavi, né di dongle: per utilizzarlo è sufficiente scaricare l’App sul proprio smartphone Android.

È, inoltre, molto versatile: consente, infatti, di accettare pagamenti sul cellulare tramite carte, wallet mobile e dispositivi NFC indossabili.

Altro vantaggio è la rapidità delle transazioni, che richiedono, in media, solo 3 secondi; appena effettuate, il denaro versato si rende subito disponibile per l’azienda che ha accettato il pagamento.

Non c’è limite all’importo che si può accettare e, grazie a all’App di myPOS, è possibile svolgere varie azioni, tra cui effettuare dei rimborsi, annullare transazioni, inviare ricevute digitali, ottenere report dettagliati e molto altro.

Inoltre, diventando un cliente myPOS, si beneficia di un conto esercente gratuito, una carta business Visa gratuita senza costi di emissione o annuali e l’accredito immediato di tutti i pagamenti accettati senza costi aggiuntivi.

Un’opzione per ogni esigenza

Per offrire il massimo della flessibilità, myPOS Glass si declina in due opzioni di prezzo:

• Piano Starter. Consente ai commercianti di pagare solo quando vengono pagati. Viene fornito senza nessun impegno anticipato, non ha costi fissi ed è possibile disdire in qualsiasi momento.

• Piano Pro. Rivolto alle attività con un fatturato più elevato, offre costi di transazione più bassi, a fronte di un piccolo abbonamento mensile. Il primo mese di abbonamento è gratuito.



In occasione del lancio di myPOS Glass, è stata promossa un’iniziativa, grazie alla quale gli esercenti hanno l’opportunità di ricevere un premio, sponsorizzato e organizzato da myPOS: utilizzando l’app myPOS Glass, scaricandola e attivandola entro il 30 settembre 2021, infatti, potranno infatti vincere uno dei 25 smartwatch Huawei GT2.



Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito myPOS, oppure recarsi presso lo store di Milano, in Corso Europa 11; myPOS dispone, anche, di una pagina Facebook, dove trovare curiosità e aggiornamenti.