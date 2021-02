Assistenza 24h/24h, tagliando a domicilio e molto altro: scopri il service a 5 stelle dedicato ai clienti Nissan

Un’eccellenza certificata dal premio Best of the Best rivolto alle migliori concessionarie Nissan del mondo

Nel nostro paese la crescita del settoreda alcuni decenni è uncostante. Ecco perché per qualsiasi realtà professionale è fondamentale curare minuziosamente ogni dettaglio del proprio, così da restituire alla propria clientela un’capace di intercettare le esigenze più diverse dell’utenza di riferimento.

Solo valorizzando e potenziando il proprio servizio, infatti, un’attività commerciale riuscirà a rispondere il modo adeguato ai bisogni specifici dei potenziali clienti, gettando così le basi per un futuro ricco di soddisfazioni professionali.

Questa è stata la direzione intrapresa dal Gruppo Carmeli – concessionaria e service ufficiale dei marchi Renault, Dacia, Nissan, Mercedes e Smart con sedi a Brescia e Bergam –, che con il lavoro e la programmazione ha saputo implementare un servizio di vendita e assistenza a 360°.

Il Gruppo Carmeli, infatti, ha strutturato un servizio capace di dare risposte concrete ai propri clienti in ogni fase del processo di acquisto – accettazione, consulenza, assistenza e post-vendita – che gli è valso il prestigioso titolo di Best Digital Automotive Reputation grazie a migliaia di recensioni positive ricevute dai clienti sulle principali piattaforme social, come Google My Business, Facebook e Autoscout24.

In particolare, aderendo al programma You+Nissan il Gruppo Carmeli offre ai clienti Nissan un vero e proprio trattamento speciale, a cui si aggiungono altri plus che potenziano ulteriormente il servizio della concessionaria: un accettatore virtuale sarà disponibile 24h/24 tramite chat sul sito e tramite telefono al numero 0307287891, per dare supporto costante ai clienti e alle loro necessità. Un team esperto di accettatori reali, inoltre, è sempre a disposizione dell’utenza per consulenze in presenza o a distanza. E infine una serie di servizi contactless – dal ritiro dell’auto in officina alla consegna dell’auto completamente sanificata – per garantire la più totale sicurezza in ottica Covid.

Non solo: Gruppo Carmeli infatti offre anche un service a domicilio per il tagliando. Come funziona? Molto semplice: basterà chiamare lo 0307287891 e specificare l’orario e il luogo per il ritiro. L’auto verrà quindi portata in officina dal personale del Gruppo Carmeli e, terminata l’ispezione, restituita – dopo apposita igienizzazione – al proprietario in un luogo concordato.

Un servizio completo, insomma, che ha consentito – grazie agli eccellenti risultati raggiunti sia in ambito commerciale sia in termini di assistenza e customer service – al Gruppo Carmeli di ricevere il prestigioso premio Best of the Best, riservato alle migliori concessionarie Nissan del mondo.

L’importante risultato certifica lo sforzo continuo del Gruppo Carmeli nel trovare soluzioni efficaci e allineate alle esigenze dei clienti del mondo automotive, specialmente in un periodo delicato come quello attuale, dove le contingenze legate alla pandemia rendono più che mai preziosi servizi a domicilio e modalità di supporto a distanza.

Un’eccellenza e versatilità che accomuna tutti i service predisposti del Gruppo Carmeli e resa possibile dall’esperienza – e relative conoscenze e competenze – maturate in tanti anni di lavoro sul campo.

Per maggiori informazioni visita il sito di Gruppo Carmeli.