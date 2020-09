Boom di spese a domicilio: sono gli shopper i veri eroi

Si fa in fretta a cambiare abitudini, a volte. Negli ultimi mesi, azioni semplici e quotidiane come fare la spesa sono sembrate ostacoli insormontabili. Non solo a causa del timore generalizzato legato alla pandemia, ma anche per ciò che ne ha conseguito: code sotto il sole fuori dai negozi, dover indossare scomodi dispositivi di protezione, misuratori di febbre all’ingresso dei supermercati sempre vissuti con quel piccolo timore del “ti prego, fai che sia sotto i 37°!”... insomma, tutte seccature di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Eppure un lato positivo c’è stato: abbiamo cambiato le nostre abitudini rivalutando la possibilità di fare la spesa online e di vedercela consegnata comodamente a domicilio. E c'è stato un vero e proprio boom di ordini online in tal senso perché, in fondo, ciò che abbiamo trovato è un servizio comodo, efficiente e rapido.

Beh, forse non ve ne eravate accorti, ma la possibilità di fare la spesa da casa e farla arrivare a domicilio c’è sempre stata. Qualcuno che faceva la spesa al posto nostro c’era già prima del lockdown e si chiamava Supermercato24. È vero, in questi mesi è cambiato persino lui, perché oggi, a seguito di un rebranding aziendale, Supermercato24 è diventato Everli, modificando logo e colori, ma mantenendo lo spirito di sempre. Everli rimane, infatti, una piattaforma online dedicata alla prenotazione della spesa e alla consegna a domicilio. Una piattaforma migliorata nell’usabilità, nei servizi e nella maggiore disponibilità di Shopper dedicati.

Con Everli, pochi semplici passaggi e la spesa è pronta sull'uscio di casa: ci si collega al sito per la registrazione, si inserisce indirizzo e orario preferito per la consegna e si seleziona il supermercato di fiducia. Si riempie il carrello virtuale scegliendo tra un'ampia gamma di prodotti o promozioni, et voilà, il gioco è fatto. Al resto pensa Everli!

E sono proprio gli Shopper il punto di forza di Everli: veri e propri consulenti della spesa, ancora più qualificati che, ordine alla mano, scelgono personalmente i migliori prodotti (frutta e verdura comprese) nel supermercato indicato e aggiornano in tempo reale il cliente in caso di assenza di uno o più articoli, suggerendone di sostitutivi in base alle disponibilità del supermercato o affidandosi alle scelte alternative già indicate dal cliente in fase di ordine. Terminata la spesa, si occupano dell'insacchettamento in efficaci borse per la conservazione di freschi e surgelati e del trasporto ordinato dei prodotti fino all'indirizzo indicato dal cliente e nell'orario da questi stabilito. Un servizio impeccabile, il loro, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 9.00 alle ore 23.00, al costo fisso di consegna di 4,90 €.

Insomma, il sistema è rapido, sicuro e puntuale, tanto quanto lo è il momento del pagamento, che può avvenire, all'ordine, con carta di credito, ApplePay o GooglePay o, in alternativa, in contanti direttamente alla ricezione della spesa. In tutti i casi, la consegna avviene in modalità “contactless”: lo Shopper, sempre e comunque fornito di kit di sicurezza con guanti e mascherina, lascia semplicemente la spesa sulla porta di casa, avvisando il cliente con un cenno della voce ed evitando così contatti e interazioni diretti.

Con Everli l'esperienza della spesa diventa semplice come non era mai stata: la presenza dello shopper scioglie tutti i nostri timori, non ci fa sentire la fatica, ci evita le resse da supermercato o le seccature da pandemia e ci assicura attenzione e precisione nella scelta di quanto ordinato online. Insomma, un vero e proprio eroe moderno che consente al cliente di doversi occupare solo delle parti più piacevoli del fare la spesa: scegliere i prodotti e consumarli.

Per la tua spesa c'è Everli, quindi rilassati e non ci pensare...