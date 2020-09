Cambiare location al proprio showroom è sempre un punto di partenza, mai di arrivo

Avete presente quando entrate in concessionaria e tutto è perfetto? Il profumo di nuovo e la pulizia immacolata del salone vi accolgono in un ambiente arioso e spazioso, con le auto nuove ben in mostra e la luce dei neon che ne fa scintillare le carrozzerie e ne esalta i dettagli come neanche un venditore navigato sarebbe in grado di fare.

Una concessionaria che avesse raggiunto un tale livello di perfezione, potrebbe considerarsi soddisfatta: immagine e servizio al cliente sarebbero certamente assicurati. Eppure ci sono concessionarie a cui questo non basta: la volontà di rinnovarsi e migliorarsi sempre e di offrire alla propria clientela servizi innovativi, spingono queste perle rare al cambiamento. E cambiare l’eccellenza in un’eccellenza ancora più grande, vi assicuro, non è cosa da tutti. Ma è proprio qui che sta la differenza tra un venditore di auto qualunque e un Gruppo storico di successo come Gruppo Carmeli, presente sul mercato da oltre 40 anni, e che ottiene anno dopo anno la fiducia e l’apprezzamento non solo dei clienti, ma anche delle case costruttrici dell’automotive.

Fresco vincitore del premio Best of the Best, consegnato solo alle migliori concessionarie Nissan presenti al mondo, Gruppo Carmeli ha deciso di non fermarsi all’eccellenza, ma di fare di più. La storica concessionaria continua a cambiare, mutando pelle, logo, payoff, rinnovandosi ma mantenendo sempre le caratteristiche che l’hanno resa un punto di riferimento certo per gli automobilisti lombardi. Ebbene, era tempo di cambiare ancora e, questa volta, con un cambio di location, lasciando la sede di Bergamo di via Borgo Palazzo, per trasferirsi a Curno (BG) a poco più di 10 km di distanza. Nuova location, ovviamente, significa uno showroom più ampio e rinnovato, con proposte Nissan e Outlet Multimarca, ma significa anche e soprattutto un plus nell’eccellenza e nel servizio pre e post-vendita.

Gruppo Carmeli è infatti rivenditore e service ufficiale Renault, Dacia e Nissan, oltre che service ufficiale Mercedes e Smart, e Outlet Multimarca (Fiat, Jeep, Audi...) di vetture a Km zero, aziendali e usate, con un parco auto con più di 1.300 vetture disponibili in pronta consegna e professionisti specializzati, pronti a consigliare sempre la soluzione più adatta alle esigenze del cliente, affiancandolo nella scelta, nell’acquisto e nell’assistenza post-vendita.

Un servizio, quello di Gruppo Carmeli, che non potrà che rimanere impeccabile anche nella nuova location e che ha registrato, primo in Italia, più di 10.000 recensioni positive dai clienti sulle principali piattaforme social come Google My Business, Facebook e Autoscout24, ottenendo così il titolo di Best Digital Automotive Reputation.

Un ulteriore riconoscimento che stimola il Gruppo a fare ancora di più e a farlo meglio. Il cambio di location, per una concessionaria che guarda sempre avanti, non sarà infatti sicuramente un punto d’arrivo o una scusa per fermarsi, ma diventerà un’occasione di ripartenza. Evolversi, anche nei propri spazi e sul territorio, significa infatti mantenersi vivi e attivi, a maggior ragione in questo momento di crisi profonda del settore.

Parole d’ordine dunque rimangono attenzione al cliente e rinnovamento, a partire proprio da ciò che di eccellente già è stato fatto, per migliorarlo ancora, lavorando ogni giorno per garantire la migliore esperienza d’acquisto al cliente.

Il nuovo showroom di Curno, comprensivo di uffici commerciali, service e magazzino, vi aspetta in via Dalmine 2, per farvi provare ancora una volta e, per la prima volta nella nuova location, quella bella sensazione di nuovo, di arioso, di pulito e di brillante che solo un grande showroom può garantire.

Gruppo Carmeli: porte aperte al cambiamento!

Gallery