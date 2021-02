Quando la cannabis light è a domicilio

Qual è la differenza tra la cannabis legale e quella illegale? Il tema è sempre più discusso e per troppo tempo in tutta Italia se n'è fatto, come spesso accade - e questo è proprio il caso di dirlo - di tutta un erba un fascio. Ma il vento sta cambiando e l'utilizzo legale di cannabis light CBD sta entrando a far parte delle nostre città e non solo: ora entra direttamente nelle nostre case.

"Promuovere il commercio legale della canapa". E' questa una delle mission di JoinToYou.it, servizio di delivery a domicilio di cannabis light e prodotti derivati dalla canapa. Nato nel 2018 a Bologna e hinterland, col passare del tempo e con la preziosa collaborazione di altre realtà è presente anche a Torino, Siena, Modena, Carpi e relativi hinterland. La consegna è garantita entro 45 minuti dall'ordine e, nel resto d'Italia, JoinToYou è in grado anche di spedire i prodotti in 24-48 ore grazie ad un efficiente servizio di collaborazione con i migliori corrieri espressi. La spedizione è gratuita con una spesa di almeno 20€.

Pianta sacra e millenaria, demonizzata per decenni, oggi alla ribalta in tutto il mondo per le sue innumerevoli proprietà e possibilità di utilizzo. "Vogliamo contribuire attivamente al processo di legalizzazione e normalizzazione della cannabis in Italia. - afferma Simone Santirocco, titolare di JoinToYou - Seguiamo rigidi criteri di controllo e per noi offrire al cliente finale la massima qualità e il miglior prezzo sono un impegno quotidiano.