La capitale mondiale del '300 è nel cuore del Veneto (ed è Patrimonio Unesco)

Padova non è solo la Città del Santo ma è anche capitale culturale dell'affresco del XIV secolo. Il riconoscimento Patrimonio Unesco alla città veneta consacra 8 siti simbolo dell'arte del '300

Padova è bella. Padova è una bella Città. Anche se a dirlo è il primo cittadino patavino Sergio Giordani la bellezza, lo si sa, è soggettiva. Quello che è un dato di fatto è che Padova è senza dubbio maestosa, ricca e affrescata. Potremmo definirla la capitale mondiale dell'affresco dalla quantità di mura dipinte sparse per la Città.

È la Padova "Urbs Picta", ovvero Città dipinta, che nel '300 ha visto poggiare sulle sue pareti le mani dei più grandi artisti come Giotto, Guariento di Arpo, Giusto de' Menabuoi, Altichiero da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona. Una Urbs Picta riconosciuta quest'anno Patrimonio Unesco proprio per i suoi affreschi e che vede ben 8 siti insigniti. Luoghi che vi lasceranno sicuramente senza fiato.

8 siti Patrimonio Unesco, cosa vedere a Padova

Quello nella Padova dipinta è un itinerario in otto meraviglie. Il Comune di Padova ha proposto così l’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco un "sito seriale" dislocato in otto edifici e complessi monumentali della Città seppur distanti tra loro poche centinaia di metri. Un itinerario percorribile a piedi che permette di tuffarsi in una visione unica del mondo dell'arte. Su tutte svetta la visione del capolavoro assoluto di Giotto di Bondone, ovvero la Cappella degli Scrovegni, ma al suo fianco ci sono altre sette rarità artistiche di unica bellezza tutte da scoprire. Gli otto siti del Patrimonio Unesco di Padova sono:

la Cappella degli Scrovegni

la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani

il Palazzo della Ragione

la Cappella della Reggia Carrarese

il Battistero della Cattedrale

la Basilica e il Convento di Sant’Antonio

l’Oratorio di San Giorgio

l’Oratorio di San Michele

Il più "antico" Patrimonio Unesco di Padova è green

Al termine di questo itinerario alla scoperta degli affreschi padovani del '300 un altro Patrimonio Unesco vi attenderà a Padova: è il più "antico" e il più verde. Non tutti sanno che la Città dei "Gran Dottori" - Padova appunto in quanto sede di una delle più antiche università europee - è una delle poche città al mondo a ospitare due Patrimoni Unesco. Già nel 1997 l'Orto Botanico dell’Università di Padova era stato riconosciuto da questa importante candidatura. Un piccolo e prezioso spazio verde tra i mille colori della Città Dipinta.