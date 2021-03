E' tempo di ripartire: l'importanza di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione

In tutto il mondo le imprese, siano esse pubbliche o private, si stanno mobilitando per poter riavviare le loro attività dopo la chiusura, totale o parziale, causata dalla pandemia di Covid-19.



In questa delicata fase, il focus è posto sulla salute pubblica e sulle misure da attuare per arginare e prevenire i contagi, al fine di poter ripartire in totale sicurezza.

Le Autorità Internazionali, Nazionali e Territoriali, hanno infatti emesso specifici Protocolli contenenti linee guida e raccomandazioni da seguire per garantire a tutta la filiera delle varie organizzazioni (clienti, dipendenti, fornitori e utenti) una ripartenza sicura e regolamentata.

Per verificare il corretto adempimento a questi Protocolli, esistono diverse certificazioni, ottenibili a seguito di rigorosi controlli da parte di Auditor qualificati.

La case history di un Centro Commerciale veneto



La sicurezza e la tranquillità dei propri clienti sono al primo posto nella mission di Nave de Vero.

Il Centro Commerciale di Marghera, sin dalla riapertura successiva al primo lockdown si è conformato al Protocollo ‘Safe Guard’, superando controlli approfonditi e ottenendo tramite la verifica di un auditor qualificato, la certificazione “Safe Guard” tramite l’audit di Bureau Veritas.

L’audit è stato ripetuto pochi giorni fa confermando nuovamente la piena conformità del Centro e delle azioni compiute quotidianamente come valide al fine dell’ottenimento del certificato.

L’importante certificazione ‘Safe Guard’ viene rilasciata da un gruppo di esperti in salute, sicurezza e igiene e si basa sulle migliori pratiche e raccomandazioni globali riconosciute in merito alle misure da applicare.

Nel centro sono rispettati tutti i principi dei Protocolli emessi dalle Autorità Internazionali, Nazionali e Territoriali.

La struttura, nella sua interezza, ha superato tutti i controlli, comprese le misure di prevenzione e gli aspetti organizzativi previsti.



Tra le misure adottate dal Centro Commerciale Nave de Vero ci sono:



- Sanificazioni aggiuntive delle strutture;

- Trattamento dell’aria senza ricircolo nelle gallerie del Centro, con immissione dell’aria esterna;

- Distribuzione ottimale dei flussi in entrata, uscita e all’interno delle gallerie;

- Distanziamento fra le persone;

- Obbligo di mascherina e dispenser gel idroalcolico presso ingressi e bagni.

Il tutto per tutelare la salute dei clienti e dei lavoratori che vi operano con la garanzia di un’esperienza di shopping in tutta sicurezza.