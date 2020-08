Identità territoriale e innovazione di prodotto: l'agroalimentare Made in Italy si evolve

Chi ha già sentito parlare della passita? Riproviamo: chi ha già assaggiato la passita? Già siete più attenti... forse perché avete capito che si tratta di cibo!

Già, parliamo nientemeno che della Salsiccia Passita CLAI, vera e propria eccellenza della tradizione rurale e gastronomica romagnola. Prodotta fin dagli anni ’60 con le migliori carni magre di suini italiani, nati e allevati in Italia, e insaccata in budello naturale, la Passita è facilmente pelabile, tenera, dolce e si scioglie letteralmente in bocca. Pensate che, un tempo, era il primo salume, tra quelli dell’invitante riserva appesa in cucina, a venire consumato subito dopo le carni fresche. Sale e spezie provvedevano a conservarla e ne accentuavano il sapore.

Oggi, la Passita è sempre la stessa, e se da un lato rimane fedele alla tradizione e al suo gusto inconfondibile, dall’altro si è però messa al passo coi tempi, diventando addirittura testimonial del rebranding di un’intera cooperativa agricola romagnola, il Gruppo CLAI (Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi). La Passita è la dimostrazione di quanto un prodotto tradizionale e rappresentativo del territorio possa contribuire, a livello di innovazione, al futuro di un intero settore, quello agroalimentare italiano.

CLAI ha deciso di ripartire proprio da qui, dalla tradizione, dal Made in Italy, dalla terra e dalle persone che vi lavorano quotidianamente, per attivare un processo di aumento del valore della cooperativa in ottica di un miglior posizionamento sul mercato. Si è affidata all’Università di Milano-Bicocca per migliorare i processi interni di valore e a uno dei più significativi graphic designer al mondo, Rob Janoff, padre dell’iconica mela di Apple, per far emergere, nel nuovo logo, l’identità e i valori distintivi di una cooperativa fatta di persone, di una filiera 100% italiana e del giusto mix di tradizione e innovazione.

È proprio il nuovo logo, infatti, che collega storia e valori del passato e del presente, con il futuro e con ciò che CLAI sa far meglio: coltivare, allevare, produrre, vendere e distribuire nel mondo prodotti alimentari Made in Italy di eccellenza, attraverso la valorizzazione di una filiera integrata e certificata. Obiettivo finale: soddisfare le esigenze del consumatore moderno, sempre più attento alla provenienza e all’italianità delle materie prime, alla genuinità, alla sicurezza alimentare e agli effetti sulla salute a lungo termine, ma anche alla produzione sostenibile, al benessere animale e alla responsabilità sociale dell’impresa.

Per questo CLAI investe in sicurezza e innovazione di prodotto, così da garantire, in ogni momento e in ogni fase della filiera, precisi standard di qualità, benessere dei lavoratori e la soddisfazione delle esigenze del consumatore. Questo metodo di lavoro permette una forte connessione tra i produttori e i consumatori, in termini di riconoscibilità, di qualità del brand e di specializzazione produttiva, oltre che un miglioramento costante del processo produttivo, basato su modalità etiche e sostenibili, che conducano all’innovazione continua del settore agroalimentare italiano.

Ma torniamo alla vera protagonista: la Passita. È un prodotto semplice, buono, adatto ad ogni occasione (antipasto, aperitivo, panino, picnic, nel classico tagliere italiano, nelle ricette gourmet…), per chi sta cercando un salame dal gusto e dall’aspetto unico. Un prodotto che si presta ad una usabilità originale e numerosi modi di consumo: dalle tradizionali fette a rondelle o oblique, a cubetti, a tranci, in pezzi che si pelano come una banana e si mangiano a morsi… E contribuisce a sostenere i tuoi momenti felici, perché è dolce e appagante: è una gioia “consumarla”, perché rappresenta una parte della tua affettività per il cibo e per la vita.

Ora non vi rimane che assaggiare la Passita e lasciare che la scioglievolezza al palato faccia il resto.