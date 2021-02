Come funziona il Superbonus 110%? Un webinar risponderà a tutte le tue domande

Da quando ilha introdotto il cosiddetto– la detrazione fiscale sui lavori per l’isolamento termico e la riduzione del rischio sismico in condomini e abitazioni – l’argomento è sulla bocca di tutti. Ma se in tanti ne parlano, pochi in realtà hanno ben chiaro

In che circostanze è possibile usufruire delle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio? Quando è conveniente farlo? E soprattutto in che modo?

Per il privato che si pone queste domande non sempre è facile trovare una risposta chiara e univoca, specialmente e soprattutto per la natura tecnica – sia edile che burocratica – dell’argomento.

Ecco perché Bussi Falegnameria – azienda di Santa Sofia da quarant’anni sinonimo di eccellenza nella progettazione e produzione di serramenti e infissi in legno – ha organizzato in collaborazione con l’Ing. Tassinari il webinar gratuito “Superbonus 110% - Aspetti tecnici e procedure” che si terrà il 24 febbraio alle 20.30.

L’obiettivo principale del webinar sarà analizzare nel dettaglio l’impatto dei benefici fiscali previsti dal Superbonus 110% in relazione alle opere edili e impiantistiche legate all’edilizia residenziale.

Non solo: “Superbonus 110% - Aspetti tecnici e procedure” sarà anche un’occasione per approfondire gli aspetti cruciali introdotti dall’ultimo aggiornamento dell’ Agenzia delle Entrate del 5 febbraio, così da fare chiarezza sull’articolato quadro normativo previsto dal Decreto.

Verranno inoltre approfonditi i meccanismi di attivazione del Supebonus 110%, i limiti temporali, la differenza tra interventi “trainanti” e “trainati”, il delicato tema della congruità dei prezzi, le asseverazioni, l’elenco dei beneficiari e le operatività connesse al bonus, in modo da restituire una panoramica precisa ed esaustiva delle attività.

Un’opportunità unica, insomma, per fugare i dubbi intorno a uno degli argomenti più attuali e capire come usufruire di tutti i vantaggi introdotti dalla normativa.

Come partecipare? Molto semplice: basterà avanzare la richiesta – almeno 24 ore prima dell’evento – di partecipazione all’indirizzo email webinarbussi@gmail.com e cliccare sul link che verrà inviato dalla ditta Bussi per accedere, dalle 20.30 del 24 febbraio, alla piattaforma online su cui seguire il webinar.

Se sei interessato non perdere tempo: sono disponibili solo 100 posti.