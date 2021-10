Le 5 cose di cui non potrai fare a meno se vivi e lavori a contatto con la natura

Lavorare e vivere all’aria aperta e a contatto con la natura è il sogno di molti. C’è chi lo ha realizzato avviando una propria impresa agricola e chi, più nel piccolo, si occupa del ben circoscritto orticello o giardino dietro casa. C’è chi si è dato all’allevamento di animali da fattoria e chi ha semplicemente trovato in un animale da compagnia la sua giusta dimensione.

Nonostante queste differenze, però, una cosa è certa: dal giardiniere amatoriale fai-da-te fino all’imprenditore agricolo, passando dall’allevatore, dall’apicoltore e dall’amante di cuccioli ormai troppo cresciuti, arriverà per tutti, ma proprio per tutti, il momento di chiedere un consiglio, di comprare sementi, attrezzature, macchinari, mangimi…

In Lombardia, a coprire questo fabbisogno nelle province di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo e Varese, ci pensa da più di un secolo il Consorzio Agrario Lombardo. Ben 120 anni passati al fianco di oltre 600 imprenditori associati sparsi sul territorio: inizialmente agricoltori e allevatori, oggi anche privati cittadini, sempre però con l’intento di supportarli nel loro lavoro o nelle loro passioni, così da migliorarsi sempre in termini di innovazioni tecniche, produzioni di qualità e ampliamento delle reazioni sul territorio.

E allora, vediamo cosa è in grado di offrire il Consorzio e, di conseguenza, quali sono i servizi di cui non si potrà proprio fare a meno occupandosi della natura ai diversi livelli.

• Giardinaggio: una fornitura costante di attrezzi e sementi è necessaria, oltre a tanti buoni consigli per rendere il proprio giardino un piccolo capolavoro.



• Zootecnia e allevamento: parliamo di bovini, ovini, suini, animali avicoli e non solo. Per loro serviranno attrezzature, mangimi e accurati piani alimentari studiati per il bestiame.



• Agricoltura: di lavoro ce n’è tanto da fare e va fatto come si deve con attrezzi, sementi, macchine agricole, carbolubrificanti, servizi di assistenza e assicurativi, ricambi e un servizio di ritiro cereali, così da coprire ogni esigenza nella gestione quotidiana di un’azienda agricola.



• Petfood e apicoltura: per prendersi cura dei nostri animali da compagnia non bisogna farsi mancare i migliori marchi e accessori e, per i più temerari, che apprezzano la compagnia delle api, è necessario, a maggior ragione, attrezzarsi a dovere. Il Consorzio aiuta anche in quest’ultimo settore così particolare con ottimi consigli e tutte gli strumenti necessari.



• Alimentari: vari e propri negozi che offrono un servizio al cliente a tutto tondo, non solo legato all’agricoltura, con prodotti alimentari a km 0, locali e regionali.

Ecco, dunque, cosa sono in grado di proporre gli imprenditori lombardi quando uniscono le forze, sempre nella valorizzazione dell’ambiente e nel massimo rispetto della natura in tutte le sue forme.

E allora, che tu sia un agricoltore, un allevatore o un privato cittadino amante della vita all’aria aperta, da oggi sai dove trovare il giusto supporto per ogni tua esigenza legata al tuo lavoro e alla tua passione: il Consorzio Agrario Lombardo è pronto a darti una mano.