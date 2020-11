Seri e qualificanti: scopri una serie di corsi di formazione per migliorare il tuo profilo professionale

Il mondo del lavoro è profondamente mutato negli ultimi anni e sotto l’influsso della tecnologia sembra destinato a procedere in direzione di ulteriori cambiamenti: l’alta competitività, il crescente grado di specializzazione richiesto dalle varie professioni, la complessità sempre maggiori degli strumenti di lavoro informatici e non – nonché il loro continuo aggiornamento – impongono al lavoratore una formazione sostanzialmente perpetua per poter stare al passo con le esigenze del mercato.

Funzionari, dirigenti di amministrazione pubbliche centrali e locali e di aziende private, liberi professionisti, consulenti, neolaureati e diplomati in procinto di muovere i primi passi nel mondo del lavoro devono prestare costantemente attenzione alla propria formazione per garantirsi una crescita professionale soddisfacente non solo orientata al presente, ma anche – e sopratutto – verso il futuro.

Accompagnare tutte queste categorie in specifici cammini di formazione è l’ambiziosa missione portata avanti sin dal 1980 dal CEIDA – Centro Italiano di direzione aziendale SRL –, centro di formazione avanzata e di aggiornamento professionale che propone corsi per il settore giuridico, manageriale e tecnico.

Per questo motivo durante ogni accademico il CEIDA attiva oltre 300 corsi e seminari dal taglio innovativo e pensati partendo dall’attualità, così da intercettare le reali esigenze sollevate dal sistema economico e produttivo nazionale e formare professionisti performanti e in possesso di competenze solide e spendibili sul mercato del lavoro.

Gli oltre 300 docenti del corpo accademico del CEIDA sono nomi di spicco del mondo manageriale, universitario e forense, professionisti di grande esperienza e spessore che da anni trasmettono le proprie conoscenze ai corsisti per offrigli la miglior formazione possibile.

E per far fronte alle contingenze legate all’attuale pandemia e garantire i propri servizi formativi a un ampio bacini di utenti, il CEIDA garantirà l’erogazione di tutti i corsi a catalogo in duplice modalità: la tradizionale frequentazione in presenza delle lezioni sarà infatti affiancata dalla didattica a distanza attraverso dirette streaming che permetteranno l’interazione dei frequentanti con i docenti.

Un’offerta formativa a 360°, insomma, che propone corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di abilitazione per la professione forense, master di alta formazione, corsi e seminari brevi di aggiornamento e corsi in house progettati ad hoc in funzione di specifiche esigenze di enti pubblici o aziende.

L’ampio catalogo dei corsi – aggiornato ogni semestre – è liberamente consultabile online e sul Mepa: per iniziare a costruirsi un futuro solido bastano pochi click.