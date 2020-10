Laurea sempre più digitale e a distanza grazie all’e-learning

Dura la vita degli studenti universitari, imbrigliati in consuetudini rigide e che poco si adattano ai loro ritmi di vita. Qualche esempio? Qualunque sia il mezzo di trasporto con cui recarsi in facoltà, i problemi non mancheranno: con l’auto non si trova mai parcheggio, con i mezzi pubblici le attese sono infinite e della ressa a bordo non ne parliamo neanche, senza contare poi il freddo d’inverno, la pioggia d’autunno e il sole a picco nelle stagioni più calde. Insomma, solo per arrivarci, all’università, gli studenti avranno già vissuto il loro bel calvario. E in tutto ciò dovranno cercare di arrivare in orario perché il foglio presenze mica aspetta loro. Così come non li aspetta la segreteria o i professori, che solo per parlarci qualche minuto bisogna prendere il numerino come al supermercato, tanta è la fila in attesa. Peggio ancora poi per chi oltre a studiare ha anche un lavoro: permessi e ritardi saranno all’ordine del giorno. Eppure, questa è l’università che abbiamo sempre vissuto e che ci siamo fatti andare bene in tutti questi anni.

Ma il mondo fortunatamente è cambiato e oggi anche la formazione si è evoluta, dando la possibilità a tutti di frequentare l’università e vivere lo studio in modo diverso, con una didattica sempre di ottimo livello, ma con orari finalmente più flessibili e alla portata di tutti. Stiamo parlando delle università telematiche, che, grazie all’e-learning, permettono di frequentare i corsi e sostenere gli esami online. E’ come avere l’università in casa propria.

Il Centro Studi Universitari e Formativi 1989 (CSUF1989), con sede a Milano, è un perfetto esempio di questo nuovo modo di intendere l’università e lo studio. Un riferimento nel panorama dell’istruzione, della formazione, della comunicazione e della psicologia integrata, CSUF198 è Learning Center dell’Università Telematica Niccolò Cusano, riconosciuta legalmente dal MIUR, e unica sede d’esame di tutta la Lombardia. Offre corsi di laurea online identici a quelli presenti nei classici piani di studi “in presenza” relativamente alle aree aree economica, psicologica, formazione, giuridica, ingegneristica, politologica e sociologica-comunicazione.

La differenza con le università tradizionali la fa l’efficientissima piattaforma di e-learning attiva 24/24 h, che consente di organizzare al meglio lo studio secondo le proprie necessita personali e professionali. Se da un lato si può decidere quando seguire le lezioni senza avere la pressione di un orario prestabilito e obbligatorio, dall’altro lo si può fare ovunque, semplicemente collegandosi alla piattaforma dal proprio laptop, tablet o smartphone. Il tutto con la presenza e il supporto di tutor qualificati e docenti esperti in ciascuna materia, disponibili in qualsiasi momento a fornire spiegazioni sulle attività didattiche e su eventuali difficoltà riscontrate, oltre che a supportare gli studenti in fase di tesi. L’efficace combinazione di teoria, stage e attività pratiche e professionalizzanti rendono i corsi di laurea a distanza uno strumento necessario a formare validi professionisti in grado di comprendere e risolvere le problematiche riscontrabili nella realtà operativa del settore scelto, consentendo loro di ottenere un titolo di laurea valido a tutti gli effetti.

Serietà, professionalità e soprattutto risultati: ecco dunque le parole d’ordine per chi decide di seguire un percorso di studi di questo tipo. Ma se i corsi per universitari sono il fiore all’occhiello del CSUF1989, non mancano opportunità anche per coloro che devono conseguire il diploma di maturità, grazie al servizio di recupero anni scolastici proposto da CSUF1989: con la soluzione “Patto Formativo” si garantisce all’allievo non solo un percorso personalizzato e ottimale per il recupero di uno o più anni scolastici e una presenza costante dei tutor anche nel periodo degli esami, ma assicura soprattutto un risultato di sicuro successo, con la formula promosso o ripreparato.

Non c’è dubbio, il cambio di mentalità delle nostre scuole e istituti è epocale. Ma e-learning e innovazioni portate dell’università digitale non riguardano tanto la presenza o meno di una struttura fisica dove frequentare, ma incidono soprattutto sul nostro approccio allo studio e sull’organizzazione della giornata da dedicare ad esso, che sarà più flessibile e adattabile alle diverse esigenze di ogni studente.

Oggi l’università è cambiata, e tu cosa aspetti?

Per tutte le informazioni e per le immatricolazioni al Centro Studi Universitari e Formativi 1989:

Numero verde: 800681472

Sito web

Facebook