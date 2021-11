Al via i corsi di laurea dell’università punto di riferimento per l’E-Learning

I recenti sviluppi tecnologici e la loro applicazione in ambiente scolastico per uso didattico, hanno contribuito a definire nuove modalità di fruizione delle lezioni e di approccio all’insegnamento trasformando l– il cuore dell’apprendimento – da spazio fisico a

Flessibilità didattica e qualità dell’insegnamento

Se è innegabile che la pandemia abbia accelerato questo processo di digitalizzazione dell’insegnamento – portando a un utilizzo diffuso della didattica online e dell’E-Learning –, è altrettanto vero che alcune realtà già da tempo avevano intuito lo straordinario potenziale della tecnologia e la comodità della didattica a distanza.

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, per esempio, è stato il primo Ateneo – riconosciuto dal MIUR nel 2004 – nel panorama accademico nazionale a proporre ai propri studenti un modello di didattica a distanza, riuscendo così a offrire una formazione universitaria a tutti coloro che, per una ragione o per l’altra, avevano grandi difficoltà a raggiungere fisicamente le aule.

Questa intuizione geniale è stata poi portata avanti con coraggio da Unimarconi che nel corso degli anni ha investito continuamente nelle infrastrutture tecnologiche, andando a creare un paradigma didattico di Digital E-Learning, all’avanguardia ed estremamente flessibile, così da adattarsi sempre alle esigenze di un mondo in continuo cambiamento.

L’eccellenza del modello messo in piedi dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi è certificata dall’inclusione dell’istituto tra i primi 25 top performer a livello mondiale nelle categorie del sistema di ranking U-Multirank per International Joint Publications, Open Access Publications e Regional Joint Publications.

Non è quindi un caso che oggi Unimarconi è scelta da oltre 80.000 studenti: in parte per l’approccio estremamente flessibile allo studio, in parte per l’alto livello della qualità didattica, in parte per i tantissimi servizi che l’Ateneo mette a disposizione degli studenti per agevolare il loro percorso formativo – corsi di Laurea triennale e magistrale, master, corsi di aggiornamento per i professionisti e molto altro – come l’orientamento all’iscrizione, il tutoraggio continuo durante la frequentazione dei corsi e il supporto per accedere al mondo del lavoro nel post-laurea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I servizi per lo studente

Oltre alla sede centrale di Roma, Unimarconi dispone di poli, strutture informative e sedi di esame sparse capillarmente sull’intero territorio nazionale. Chiaramente, le segreterie e i centri servizi per gli studenti – dove richiedere informazioni sia per l’orientamento che per il supporto dei tutor – sono accessibili sia in presenza, sia a distanza via web.

Infatti, con MyUnimarconi – l’area riservata dedicata agli studenti – gli utenti possono accedere in modo smart a tutti i servizi offerti dall’ateneo, da quelli amministrativi a quelli più strettamente formativi come per esempio il tutoraggio.

Non solo: grazie a specifiche funzionalità di tracciamento e orientamento, la piattaforma permette agli utenti di monitorare costantemente le attività didattiche in corso e propone al tempo stesso soluzioni funzionali e modellate sulle esigenze specifiche di ciascuno studente.