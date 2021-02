Lavoro: due eventi per i laureati in ingegneria e per tutte le donne con laurea scientifica

Tanti filosofi, sociologi e – in generale – studiosi dell’e dei suoi comportamenti concordano nel definirlo come un animale intrinsecamente. Da secoli – se non millenni – la vita dell’uomo è scandita da incontri e scambi di opinioni, ma non solo, con i propri simili. Basti pensare che le origini delle, così come le conosciamo, risalgono addirittura al medioevo.

La socialità è così radicata in noi che non è stata scalfita nemmeno dalla recente pandemia e dalla conseguente necessità di limitare spostamenti e assembramenti per contenere la diffusione del virus. Grazie infatti alla potenza degli strumenti digital eventi, fiere e manifestazioni hanno saputo adeguarsi a questo nuovo stato di cose, continuando a mettere in contatto – seppur virtualmente – le persone e a costruire opportunità professionali.

Consapevoli infatti delle opportunità aperte dalla tecnologia, alcune società sono riuscite a dare in modo efficace nuova vita a eventi molto apprezzati negli scorsi anni, bypassando le distanze fisiche grazie alla capacità di interconnessione delle piattaforme digitali.

Una fiera digitale per connettersi al mondo del lavoro

Questa è stata esattamente la strada intrapresa da Cesop – punto di riferimento in Italia per l’organizzazione di fiere del lavoro – che nel 2020 ha digitalizzato il Job Meeting Network, una delle rassegne più apprezzate del settore per la sua capacità di mettere in contatto giovani neolaureati con il mondo delle aziende.

Il nuovo format digitale della fiera del lavoro ha convinto sia gli studenti sia le aziende coinvolte e verrà replicato anche in questo 2021. A febbraio sono in arrivo infatti due nuovi eventi gratuiti dedicati agli studenti di settori estremamente strategici:

18 Febbraio : Virtual Job Meeting ENGINEERING , rivolto a laureati e laureandi in ingegneria [registrati qui]

: Virtual Job Meeting , rivolto a laureati e laureandi in [registrati qui] 25 Febbraio: Virtual Job Meeting STEM GIRLS, rivolto a donne laureate e laureande in materie STEM (materie scientifiche, tecnologiche, ingegneria e matematica) [registrati qui]

I due eventi proposti ricreano una vera e propria pizza virtuale in cui i candidati possono sostenere colloqui individuali con le risorse umane delle aziende partecipanti, seguire le testimonianze di professionisti in dirette live o partecipare a webinar orientativi e interattivi.

Per gli studenti e le studentesse di ingegneria, informatica e materie scientifiche si tratta insomma di due occasioni imperdibili per iniziare la ricerca di un lavoro stimolante e in linea con il proprio corso di studi, consegnare il proprio CV o – più semplicemente – per capire come muoversi all’interno del mercato del lavoro.

Come partecipare ai Career Days?

Basta cliccare sul sito di Virtual Job Meeting ENGINEERING e Virtual Job Meeting STEM GIRLS per registrarsi gratuitamente e in pochi secondi all’evento più in linea con le proprie esigenze professionali o – perché no? – a entrambi.

Sui siti è possibile trovare anche tutte le informazioni relative all'agenda delle dirette, alle modalità di partecipazione e alle aziende che potrai incontrare.

Sono infatti numerose le aziende operanti nel territorio italiano che hanno scelto di aderire a questa iniziativa e che possono offrire delle opportunità di carriera: ABB, Agos Ducato, Air Liquide, Ayes, Begear, Comp.Sys, Deloitte, Engineering Ingegneria Informatica , Eni , Expert System, EY, Fater, Fontana Gruppo, Generali, Hirevo Engineering (di Gi Group), IBM CIC, Ikos Consulting, Kelly Services, LIDL, Manzoni Consulting Group, Mediobanca, Met Energia, Pierburg Pump Technology, Poste Italiane, QiBit (di Gi Group), Sacmi, SCM Group, Site Spa, Tetra Pak, Umana, Webuild, Zucchetti.

Per connettersi sono sufficienti un PC o uno smartphone, e una connessione internet, senza dimenticare di tenere sempre a portata di mano il proprio CV in formato PDF.