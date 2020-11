Ecco alcune divertenti soluzioni per affrontare l’isolamento e creare relazioni sociali

Assistere ad un concerto, cucinare piatti esotici o esplorare città lontane. Sono alcune delle esperienze da non perdere per divertirsi con gli amici e trovarne di nuovi

Le relazioni tra persone, fino a quest’anno, venivano spesso date per scontate, dato che facevano parte di una quotidianità che scandiva i giorni, uno dopo l’altro, in maniera costante.

L’emergenza sanitaria, invece, ha costretto ogni individuo a rivedere e rivalutare ogni rapporto umano, da quelli più superficiali a quelli più profondi.

Ci si è resi conto di quanto manchi potersi vedere, parlare e abbracciare.

Fortunatamente, per non restare completamente isolati, la tecnologia ci viene incontro: servizi digitali videochiamate, meeting online e tantissime altre possibilità consentono di mantenere attive le relazioni sociali.

Sfruttando queste opportunità, Airbnb, da sempre esperta nel mettere in contatto le persone, ha pensato di offrire qualcosa di diverso, ma comunque coinvolgente, volto a creare originali occasioni di incontro: le Esperienze Online.

Si tratta di attività che toccano gli argomenti più svariati: tra workshop, lezioni, spettacoli, concerti e molto altro, si ha una scelta estremamente ampia.

Gli eventi sono organizzati da host provenienti da tutto il mondo e, quindi, sono tenuti in diverse lingue, incluso l’italiano.

Pochi minuti per dedicarsi un'Esperienza unica

Prenotare un’Esperienza è semplice e richiede, davvero, poco tempo.

Il sito di Airbnb è molto intuitivo e consente di filtrare la ricerca per argomento, prezzo, data e lingua.

Una volta selezionata la proposta che solletica la personale curiosità, si potranno consultare le date e gli orari in cui questa si terrà; se non ci sono soluzioni che combaciano con le proprie esigenze, è sempre possibile inviare un messaggio all'host, chiedendo di accordarsi per aprire una data specifica.

Effettuata la prenotazione, Airbnb manderà una mail con il link Zoom necessario per connettersi all’Esperienza; inoltre, invierà dei reminder il giorno stesso, per evitare di dimenticarsi l’orario dell’appuntamento.

Per accedere, è sufficiente disporre di una valida connessione internet, di una videocamera e di un microfono (banalmente, lo smartphone si presta perfettamente a questo).

L‘aspetto innovativo risiede proprio nell’introduzione dell’utilizzo della piattaforma Zoom; in questo modo, infatti, non si partecipa, semplicemente, ad una presentazione “frontale”, da seguire come fosse un video tutorial caricato su Youtube, bensì ad una vera e propria esperienza interattiva, in cui relazionarsi, in tempo reale, sia con l’host che con gli altri partecipanti. Se, per esempio, si sta partecipando ad una lezione di cucina, si può chiedere in tempo reale un chiarimento in merito alla ricetta in preparazione, o, magari, farsi qualche risata con gli altri partecipanti, confrontandosi con loro.

Una bella opportunità non solo per imparare qualcosa di nuovo o godersi qualcosa di piacevole, ma anche l’occasione di conoscere nuove persone provenienti da tutto il mondo.

Si passa del tempo insieme, si assaporano nuove culture e, magari, si stringono amicizie virtuali con persone dei luoghi che si vorrebbero visitare.

Alcuni esempi di esperienze, per iniziare ad assaporare questi viaggi virtuali

Per iniziare ad immergersi in questi viaggi virtuali multiculturali, ecco alcune delle Esperienze online più apprezzate.

Tra le proposte in italiano, è molto interessante la scrittura creativa come terapia; un incontro di fiducia e scambio, dove verranno consigliate attività creative e meditative utili ad aprire le porte del cambiamento, verso una vita più radiosa.

Sembra impossibile, ma c’è anche un’escape room a tema dantesco.

Durante la sessione, verrà raccontata una storia e i partecipanti dovranno risolvere una serie di enigmi. Una soluzione perfetta per i gruppi.

Dedicata ai più piccoli, è invece l’esperienza favole della buonanotte interattive.

Il presentatore dell’Albero Azzurro leggerà una storia, durante la quale i bambini potranno partecipare attivamente, suggerendo ai personaggi cosa fare, dialogare con loro e commentare le svolte dell’avventura narrata.

Pensata per tutta la famiglia è la caccia al tesoro.

Un'appassionante avventura che metterà a dura prova le abilità di piccoli e grandi. Ognuno dovrà offrire il proprio contributo per sfuggire dalla sala in cui si è reclusi.

Cambiando genere, se si vogliono portare, nella propria abitazione, profumi e sapori esotici, non ci si può perdere la lezione di cucina marocchina.

All’inizio, verrà mostrato come preparare il tradizionale tè marocchino alla menta dopodiché, in maniera informale e divertente, verranno approntate tre semplici specialità marocchine: Pane, Baghrir (pancake marocchino) e Mahalabyyia (crema al latte).

Per chi ha dimestichezza con l’inglese, è disponibile un’ Esperienza molto particolare: un concerto di violoncello con meditazione.

Grazie alla combinazione della musica con le tecniche di meditative, sarà possibile raggiungere un profondo stato di rilassamento, nonché una maggiore connessione emotiva.

Infine, offerto in inglese, spagnolo e portoghese, lo spettacolo Sangria e segreti con le drag queen.

Una divertente Esperienza durante la quale verrà condivisa la ricetta segreta dell’autentica sangria portoghese, accompagnata da una frizzante esibizione, stile cabaret.

Le opzioni disponibili, però, sono molto più numerose.

Per scoprirle tutte, è sufficiente visitare il sito delle Esperienze Online di Airbnb.