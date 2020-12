Idee originali per festeggiare il Natale: come trasformare la difficoltà in opportunità

Il Natale è sempre più vicino e si comincia a respirarne, davvero, lo spirito: le prime decorazioni iniziano, infatti, a comparire lungo le strade e sulle pareti delle case.

Per alcuni, poi, è già arrivato il momento giusto per riempire il proprio appartamento con allegre decorazioni. Luci, festoni e un albero scintillante possono davvero fare la differenza e rinnovare lo stupore infantile con cui di vivere, appieno, la magia di questa celebrazione.

Però, siamo tutti consapevoli che le feste natalizie di quest’anno saranno profondamente diverse rispetto alle precedenti.

Purtroppo, lo scenario attuale ci priverà delle tradizionali abitudini; mancheranno aperitivi e cene organizzati, con amici e colleghi, per scambiarsi gli auguri, le grandi e affollate tavole imbandite, le lunghe giornate passate con i parenti.

Stesso discorso per lo scambio dei regali: non sempre si potranno scambiare di persona, soprattutto quando si parla di legami distanti.

Inoltre, si potrebbero incontrare difficoltà sia nell'acquisto che nella consegna dei doni; magari non si ha tutta questa voglia di spostarsi tra i negozi e, per quanto riguarda gli e-commerce, rimane l'incognita dei tempi di spedizione.

In questo caso, potrebbe essere d’aiuto optare per una soluzione diversa dal solito, cogliendo l’occasione per offrire dei pensieri non convenzionali.



Un modo di stare insieme, anche se a distanza

Ad esempio, Airbnb, conosciuta proprio per mettere in contatto le persone, ha una proposta davvero fuori dagli schemi: le Esperienze Online.

Si tratta di attività interattive, offerte online da esperti di tutto il mondo: lezioni, concerti, spettacoli, attività per bambini e per i gruppi.

Le Esperienze sono disponibili in tutte le lingue, incluso l'Italiano: basta filtrare i risultati sulla pagina di ricerca in base alla lingua.

È un modo alternativo e divertente di passare (virtualmente) le feste insieme.

Si tratta di un regalo davvero originale, che può essere “cucito addosso” alle preferenze di ognuno: al bando i doni banali!

Infatti, le Esperienze non sono semplici video tutorial, ma veri e propri incontri online, dove svolgere delle attività interattive con i propri cari, si tratti di parenti o amici.

E si può scegliere di dedicare il momento solo alla propria famiglia, ai propri amici o ai colleghi, prenotando come Gruppo Privato e riservando l’Esperienza.

Gli host indicano sempre qual è il limite delle persone ospitate e la relativa tariffa, già nella pagina di presentazione.



Le attività hanno prezzi diversi, ma si tratta di una spesa davvero contenuta e abbordabile per tutti: minima spesa, massima resa.

Scegliere un’Esperienza, poi, consente di accantonare il problema legato a come recapitare il dono: una volta acquistata, infatti, è pronta per essere vissuta.

Vanno solo comunicati gli estremi alla persona che vi parteciperà.

Per ogni persona c’è un’esperienza adatta

L’offerta è davvero ampia e variegata, per cui si può, sicuramente, trovare il dono adatto a ognuno.



Agli amanti del vino, per esempio, si può regalare una lezione per creare i vini speziati del passato, o un viaggio virtuale tra i vini argentini accompagnati da un sommelier del luogo.







Oppure, per dedicarsi un momento tutto per sé, imparando qualcosa di nuovo o approfondendo i propri interessi, ci si può ritagliare un coaching di slow life, grazie al quale riconnettersi con il proprio centro e approcciarsi con lentezza e consapevolezza al momento presente.







Optando per un’Esperienza più pratica, si possono creare le proprie espadrillas, personalizzandole e realizzandole, in diretta, con un artigiano esperto.

La creazione verrà poi inviata a casa!



Per regalare un momento da condividere con tutta la famiglia, invece, ci si può godere il musical interattivo cLock Down, uno spettacolo con con script e musiche originali di Drag Musicals, dove si parteciperà attivamente a sceneggiatura e balli.

Si può, anche, passare del tempo divertendosi con una caccia al tesoro, dove tra oggetti misteriosi e indizi si dovrà trovare battere, in astuzia, il Dott. Nemo.



Non mancano neppure attività da condividere con i colleghi, grazie alle quali ricreare feste e cene aziendali.

Anche se non ci si vedrà di persona, sarà possibile scambiarsi gli auguri e festeggiare insieme, in maniera diversa dal solito.



Ad esempio, se i colleghi sono golosi, ci si può incontrare in un delizioso viaggio tra miti e rituali relativi ai cannoli siciliani, dove si imparerà a realizzare il tradizionale dolce.



In alternativa, ci si può mettere alla prova in un’escape room a tema dantesco, dove si discenderà per i nove gironi dell’Inferno, destreggiandosi tra quiz ed enigmi.

Pochi, semplici, passaggi per divertirsi insieme

Le Esperienze sono tenute su Zoom, piattaforma molto semplice da utilizzare, che favorisce l’interattività e l’incontro.

Regalare (e provare) un’Esperienza Airbnb è davvero facile e veloce.

Per prima cosa, si va sul sito di Airbnb dedicato e si sceglie il tema più adatto al destinatario del dono (si può filtrare per argomento, prezzo, data e lingua); a questo punto, si seleziona l’attività.

Vanno, quindi, indicate la data e l’ora preferite, in base alle disponibilità di calendario, quindi si prenota.

Si riceverà la conferma della prenotazione e, qualche giorno prima dell’Esperienza, l’host farà sapere quali materiali sono necessari per partecipare (ad esempio, per una sessione di yoga, potrebbero essere necessari tappetino, coperta e acqua).



Ora è tutto pronto: non resta che connettersi alla piattaforma Zoom con il link ricevuto al momento della prenotazione (con pc, smartphone o tablet) e godersi l’Esperienza online.

Così, il Natale diventa un'occasione per scoprire nuovi modi di stare insieme.