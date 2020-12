La farmacia si conferma un punto di riferimento sul territorio

La farmacia ha un ruolo fondamentale nella società.

Non si tratta più, da tempo, di un luogo dove recarsi, esclusivamente, per acquistare farmaci o parafarmaci, ma di un vero punto di riferimento, dove poter chiedere consigli, consultarsi con farmacisti specializzati e ricevere, spesso, anche conforto e rassicurazione.

La propensione a rivolgersi alle farmacie, per aiuto e sostegno, è dovuta sia dalla fiducia riposta nei farmacisti, sia dalla presenza capillare delle stesse sul territorio, cosa che rende i servizi offerti facilmente accessibili.

Tale condizione è diventata ancora più evidente, in particolare, durante l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19; le farmacie, anche in questa fase critica, si sono rivelate capaci di supportare le necessità crescenti di informazione, nonché di servizi inerenti salute e prevenzione.

Grazie al sostegno morale e professionale offerto, infatti, le persone non si sono sentite abbandonate a sé stesse.



Un servizio particolarmente utile e richiesto è stato quello della consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci, che ha permesso a chi lo desiderasse, e soprattutto alle categorie più fragili, di ricevere i prodotti necessari, in tutta sicurezza.

Dal digitale, un aiuto a chi è in difficoltà

In questo senso, LloydsFarmacia ha fatto da apripista, grazie al grande impegno profuso.

Già attiva online, nel periodo da aprile a novembre 2020 ha visto un incremento sostanziale delle richieste ricevute tramite la propria App, arrivando a effettuare oltre 22.000 consegne a domicilio sul territorio nazionale di riferimento per LloydsFarmacia.

Con queste premesse, ha deciso di rinnovare il servizio gratuito di consegna a domicilio, da dicembre a marzo 2021.

L’iniziativa è volta a supportare la cittadinanza nei mesi invernali, anche in considerazione del riacutizzarsi della pandemia.

In questo modo, i cittadini possono ricevere direttamente a casa i farmaci e i parafarmaci di cui hanno bisogno, in tutta sicurezza: gli operatori che si occupano delle consegne a domicilio, infatti, sono tenuti a rispettare tutte le norme igienico sanitarie indicate, servendosi dei DPI necessari.



Per attivare la consegna domiciliare, è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, quindi procedere alla richiesta e attendere la ricezione.

In alternativa, è possibile contattare la LloydsFarmacia di fiducia.

La consegna a domicilio è disponibile nelle 184 LloydsFarmacia che hanno aderito all’iniziativa.

In particolare, è attiva a Milano, in 90 farmacie del territorio, a Parma, presso 3 farmacie e a Bologna, con 26 farmacie aderenti.

Il servizio si svolge in collaborazione con partner del mondo della salute, che hanno a cuore la salute delle persone e la prevenzione; per questo, già dall’inizio della pandemia, si sono attivati, promuovendo iniziative e servizi utili, dedicati proprio a supportare i cittadini.



Un altro servizio molto utile è quello di “prenotazione&ritiro in Farmacia”: sempre attraverso l’App LloydsFarmacia, è possibile prenotare quanto necessario, quindi scegliere di ritirare il tutto direttamente presso la LloydsFarmacia selezionata.

Il servizio è gratuito.

Sul sito, è possibile consultare l’elenco delle LloydsFarmacia che offrono tali servizi.

Nuove funzioni online a servizio della salute

Sempre nell’ottica di essere vicino al cittadino, prestando attenzione alle esigenze inerenti a salute e benessere, l’App di LloydsFarmacia ha reso disponibili due importanti funzioni, attivate di recente: Farmacista Online e Consulto Medico H24.



“Farmacista Online” è una funzione gratuita, e offre la possibilità di consultarsi (senza ricevere diagnosi) con i Farmacisti Lloyds specializzati, previa prenotazione.

Una volta selezionate data e ora, si riceve, tramite e-mail o sms, il link per il consulto.

È possibile accedere al “Farmacista Online” dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30.

“Consulto Medico H24”, invece, è una funzione attivata grazie alla partnership con Europ Assistance, che offre un servizio digitale di consulenza, sia di medicina generale che specialistica, utile per prendersi cura della salute di tutta la famiglia.

Sono disponibili due abbonamenti annuali tra cui scegliere, proposti a tariffe agevolate: MyClinic - Classic e MyClinic - Unlimited.

Acquistando uno dei pacchetti, si ottiene accesso alla piattaforma “MyClinic”, che dispone di un sistema certificato di valutazione dei sintomi; tramite questo sistema, è possibile prendere contatti con un medico, accordandosi per un consulto video o telefonico, accessibile 24 ore su 24 (non finalizzato alla prescrizione).

Inoltre, grazie a MyClinic è possibile crearsi un “archivio sanitario” e un “passaporto sanitario”, disponibile (e stampabile) in 10 lingue.

LloydsFarmacia si pone, così, a fianco del cittadino, agevolando le modalità di accesso alla farmacia e alle terapie e incentivando la prevenzione.

Questo può essere definito come un percorso di omnicanalità, in cui il digitale supporta la Farmacia fisica, che si conferma il vero punto di riferimento sul territorio in ambito di salute per il cittadino.