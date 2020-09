L’arte di Banksy in mostra nella Città Eterna

Dai muri delle città al Chiostro del Bramante. Lo scorso 8 settembre la street art di Bansky è approdata nella capitale all’interno della splendida architettura cinquecentesca. Un viaggio tra le opere più famose dell’artista sconosciuto che lascia messaggi al mondo intrisi di ironia e denuncia tra le strade delle metropoli. Un’occasione da non perdere per ammirare alcune delle immagini più iconiche del XXI secolo, godendosi un piacevole soggiorno all’insegna del relax e in piena sicurezza all’Hotel Mascagni e alle Mascagni Luxury Rooms & Suites che hanno riaperto i battenti proprio lo scorso 1° settembre.

Bansky a Visual protest

Camminando per strada nessuno sarebbe in grado di riconoscerlo, ma il suo modo di comunicare al mondo attraverso la street art è ormai uno stile unico e inconfondibile. La creatività di Bansky, l’artista contemporaneo che fa dell’invisibilità il suo superpotere, è in mostra a Roma fino all’11 aprile 2021. Da Love is in the Air a Girl with Balloon; da Queen Vic a Napalm: la sua filosofia artistica, ironica e pronta a denunciare l’ingiustizia sociale, si snoda in un percorso espositivo all’interno del Chiostro del Bramante fatto di 90 opere che vanno dalle stampe realizzate per Barely Legal, una delle più note mostre realizzate, ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD.

Le Pale del Mediterraneo. Omaggio a Guccione

Da non perdere, a due passi dall’hotel, anche l’installazione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e Martiri di due paesaggi, pensati come pale d’altare, realizzate da Ettore de Conciliis, pittore e scultore che ha completato due tele abbozzate diversi anni fa da Piero Guccione, l’artista siciliano maestro indiscusso dei paesaggi di mare. La Basilica di Santa Maria degli Angeli e Martiri si trova a due minuti a piedi dall’Hotel Mascagni e dalla sua esclusiva Dipendenza Mascagni Luxury Rooms & Suites, location prestigiosa e centralissima, a pochi passi dalla stazione dei treni, comoda per raggiunge facilmente anche il Chiostro del Bramante.

La struttura, che ha riaperto da qualche giorno, ha messo al primo posto la sicurezza e la tranquillità dei suoi ospiti che possono consultare i nuovi standard di accoglienza, pulizia e igiene al seguente link: www.mascagnicollection.com/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19-ita.pdf

E per questo mese all’insegna dell’arte il gruppo Mascagni Collection ha pensato a due offerte speciali per coloro che verranno in visita a Roma: l’offerta dell’Hotel Mascagni “Musei Vaticani” che oltre al soggiorno include anche una visita guidata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina, compreso di servizio andata e ritorno dall'albergo con autista; o l’opzione “Now or Never” proposta dalle Mascagni Luxury Rooms & Suites che prevede un soggiorno esclusivo di minimo 3 notti nella Suite con uno sconto del 30% sulla terza notte. La tariffa comprende anche la prima colazione a buffet, un Welcome drink nel Bar adiacente l'Hotel, un cestino di frutta fresca in camera e il wi-fi gratuito.

Hotel Mascagni

Un boutique Hotel esclusivo nel cuore di Roma, a pochi passi dalle famose Via Veneto, Piazza Barberini e Piazza di Spagna. L’albergo unisce in sé un gusto classico e sofisticato, sobrio ed elegante allo stesso tempo. Ideale per chi viaggia per lavoro, ma anche per chi arriva in città con la famiglia e vuole godersi il comfort di una location prestigiosa. Le camere insieme alla Hall, sono eleganti, funzionali e progettate per soddisfare tutte le esigenze del cliente. La prima colazione servita al tavolo, è offerta in un ambiente familiare ed accogliente, mentre per l’happy hour gli ospiti possono approfittare del fornitissimo ed intimo Bar dell’hotel.

Mascagni Luxury Rooms & Suites

Situata a soli venti metri dall’Hotel Mascagni, all’interno di un prestigioso palazzo umbertino di fine ‘800 dai pavimenti in mosaico, la nuova Dipendenza Mascagni Luxury Rooms & Suites in stile vivace e contemporaneo rappresenta la nuova frontiera dell’ospitalità capitolina. La struttura nasce dall’esperienza dell’Hotel Mascagni e ne arricchisce l’offerta con un concetto d’ospitalità più intimo ed innovativo che mette insieme la tranquillità di una camera privata con tutti i comfort e le attenzioni che riserva un hotel a quattro stelle.

Gli arredi di tutte le camere e suite si ispirano all’eleganza sobria e moderna dello stile razionalista dei primi anni ‘40, rinnovato dalle tinte color pastello delle pareti e dai tessuti pregiati delle tappezzerie. Un alloggio indipendente, intimo e innovativo, che ricorda quindi una residenza privata, ma che offre ai suoi ospiti numerosi servizi. Fra i plus, i servizi offerti dalla casa madre a soli venti metri di distanza.