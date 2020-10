Il Brunelleschi Hotel tra i primi 10 hotel di Firenze

La rivista statunitense Condé Nast Traveler ha annunciato i risultati del suo premio annuale “Readers’ Choice Award”, che classifica il Brunelleschi Hotel come uno dei 10 migliori alberghi di Firenze. Più di 715.000 lettori di Condé Nast Traveler hanno inviato un numero incredibile di risposte valutando le loro esperienze di viaggio in tutto il mondo.

"I risultati del sondaggio di quest'anno, condotto all'inizio della pandemia COVID-19, testimoniano il potere duraturo di un'esperienza di viaggio significativa", ha affermato Jesse Ashlock, editore della rivista Condé Nast Traveler USA. "I vincitori rappresentano il meglio del meglio per il nostro pubblico e sono fonte di ispirazione per pianificare il prossimo viaggio dei nostri sogni."

Readers' Choice Awards di Condé Nast Traveler sono il riconoscimento di eccellenza più longevo e prestigioso nel settore dei viaggi. Qui l'elenco completo dei vincitori. “Siamo profondamente grati agli stimati lettori che ci hanno votato, permettendo così al Brunelleschi Hotel di ricevere un premio così ambito e prestigioso, per il secondo anno consecutivo” commenta il Direttore Generale Claudio Catani.

Non solo lusso, ma molto in più

Occorre essere un’esperienza unica e memorabile per vincere in una delle categorie degli annuali Readers' Choice Awards di Condé Nast Traveler. Per il Brunelleschi Hotel si tratta dell’ennesimo riconoscimento internazionale da parte di riviste e guide del settore turismo di lusso, e rappresenta la realizzazione della sua vocazione e del suo continuo impegno: offrire un ambiente unico per tipologia, charme e standard. Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata l’edificio più antico della città, una chiesa medievale e una torre bizantina, si trova in pieno centro in una piazzetta accanto al Duomo, offre esclusive suites panoramiche e garantisce servizi, eleganza e una proposta gastronomica al top. A completamento dell’unicità dell’hotel è arrivata quest’anno anche la stella Michelin, prezioso riconoscimento per l’elegante e raffinato Ristorante Santa Elisabetta con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina, grazie allo Chef Rocco De Santis. Ogni dettaglio del Brunelleschi Hotel contribuisce a far vivere agli ospiti un’esperienza esclusiva, la realizzazione di un sogno fatto di storia, lusso, design, buon gusto, accoglienza personalizzata e cura dei particolari.

Brunelleschi Hotel

L’ingresso del Brunelleschi Hotel si affaccia su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino, a pochi passi dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una torre semi circolare bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno, un museo privato conserva reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di origine romana, oggi incastonato nelle fondamenta. Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi Storici Fiorentini. L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.

Il Santa Elisabetta è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici più interessanti su Firenze. È stato insignito dalla Guida Michelin 2020 di una stella; ha ricevuto due forchette con votazione 80/100 nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2020 di Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2020. Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. E’ aperto dal martedì al sabato a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30. Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis.

La più informale Osteria Pagliazza, è situata al pianterreno dell’hotel e durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo; propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del territorio.