Si avvicina il Carnevale di Venezia: appuntamenti storici e novità

Il Carnevale è una delle festività più attese in Italia, con eventi che si svolgono in molte città del nostro paese.

Venezia resta la città regina del Carnevale con le migliaia di persone in maschere che si danno appuntamento ogni anno per sfoggiare i loro costumi di straordinaria bellezza.

Le origini del Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia ha origini antichissime. Si ritiene che le sue radici risalgano al XII secolo, come celebrazione della vittoria della Repubblica di Venezia contro il Patriarcato di Aquileia nel 1162. Inizialmente, il Carnevale durava sei settimana, iniziando il 26 dicembre e culminando il giorno prima della Quaresima.

Con il tempo, il Carnevale di Venezia divenne famoso per la sua atmosfera di libertà e festa. Le maschere, elemento centrale dell'evento, permettevano ai partecipanti di nascondere la propria identità e classe sociale, creando un ambiente dove tutti potevano mescolarsi liberamente. Questo aspetto era particolarmente importante in una città notoriamente rigida in termini di classi sociali e gerarchie.

Durante il dominio austriaco e napoleonico, il Carnevale subì un declino, ma fu rivitalizzato nel XX secolo, diventando un importante evento turistico e culturale. Oggi, il Carnevale di Venezia attira visitatori da tutto il mondo, desiderosi di immergersi nella sua storia, nelle sue tradizioni e nell'incantevole atmosfera di mistero e fascino che lo caratterizza.

Nell’articolo pubblicato recentemente su ViaggiareSereni.it trovate anche informazioni interessanti sulla storia e la tipologia delle maschere, sul loro significato e utilizzo.

Gli appuntamenti storici del Carnevale di Venezia

Per quanto riguarda gli appuntamenti storici sono essenzialmente tre.

Sfilate di Carri Allegorici

Una delle attrazioni principali del Carnevale di Venezia è la sfilata di carri allegorici. Questi carri sono decorati con fiori, frutta, verdura e altri materiali, e rappresentano temi diversi. La sfilata di carri allegorici si terrà il 9 febbraio e il 11 febbraio, e sarà un'esperienza unica per tutti i partecipanti.

Ballo in Maschera Tradizionale

Il ballo in maschera tradizionale è un evento molto atteso durante il Carnevale di Venezia. Si svolge in diversi luoghi della città, come il Gran Teatro La Fenice, il Palazzo Pisani Moretta e il Palazzo Flangini. Durante il ballo in maschera, i partecipanti indossano costumi elaborati e maschere, e ballano al ritmo della musica tradizionale veneziana.

Feste di Strada e Spettacoli

Durante il Carnevale di Venezia, ci sono molte feste di strada e spettacoli in tutta la città. Questi eventi includono concerti, spettacoli di cabaret, spettacoli di fuochi d'artificio e molto altro ancora. Le feste di strada sono una grande opportunità per i visitatori di immergersi nella cultura e nelle tradizioni di Venezia, e di divertirsi con la gente del posto.

Le novità del Carnevale di Venezia 2024

Le tre grandi novità del Carnevale di Venezia 2024 sono presentate sul sito ufficiale del Carnevale di Venezia e sono:

Carnival Official Dinner Show 2024

Il Dinner Show ufficiale del Carnevale di Venezia, intitolato “Alla corte del Gran Khan”, si terrà a Ca’ Vendramin Calergi, con la consueta firma della stilista veneziana Antonia Sautter. L'evento si svolgerà sabato 3, domenica 4, e poi dall'8 al 13 febbraio 2024. In queste serate, gli ospiti si riuniranno nelle sfarzose sale con vista sul Canal Grande per un'esperienza culinaria trasgressiva. Sarà un'occasione per soddisfare i desideri più nascosti in una notte di viaggio “ad Oriente”, seguendo le orme di Marco Polo. Tra regalità orientali e imperatori nomadi, mercanti e saggi indovini, gli ospiti si immergeranno in un mondo di abiti opulenti e spettacoli artistici memorabili.

Terra incognita. Il mirabolante viaggio di Marco

L'Arsenale di Venezia si trasforma nuovamente nel fulcro di uno spettacolo acquatico mozzafiato e ricco di emozioni: "Terra incognita. Il mirabolante viaggio di Marco". Questa rappresentazione, che dura circa trenta minuti, incanterà il bacino della Darsena Grande con un'atmosfera magica. Il titolo dello spettacolo fa riferimento all'espressione cartografica "terra incognita", usata a partire dal 1500 per descrivere le regioni del mondo ancora inesplorate.

Attraverso questo spettacolo, gli spettatori saranno trasportati indietro nel tempo per rivivere le avventure di Marco Polo, il celebre mercante veneziano il cui viaggio verso l'Oriente durò ben 24 anni.

Carnival Street Show

Per l'edizione 2024, Venezia si trasforma in un magnifico teatro all'aperto, celebrando il tema del viaggio, della scoperta e dell'esplorazione di mondi un tempo solo immaginati. Questo incredibile viaggio dell'immaginazione porterà i partecipanti "ad Oriente", seguendo le orme del giovane esploratore Marco Polo nella sua ricerca di nuove meraviglie. Dal 27 gennaio al 13 febbraio 2024, la città di Venezia sarà il palcoscenico del Venice Carnival Street Show, che si estenderà attraverso campi, piazze, calli e vie cittadine.

L'evento vedrà la partecipazione dei più talentuosi artisti internazionali nei campi della musica, del circo-teatro e della clownerie. I dettagli del programma saranno presto disponibili online, sul sito ufficiale che vi abbiamo già segnalato, promettendo un'esperienza indimenticabile nel cuore del Carnevale di Venezia.