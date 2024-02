Nel corso della vita può capitare a tutti di dover richiedere uno o più prestiti personali: le ragioni possono essere molteplici e solitamente sono legate a una spesa urgente improvvisa per cui non si dispone di un ammontare di denaro sufficiente.

Talvolta i prestiti personali possono essere anche una soluzione per evitare di disinvestire somme vincolate pagando una penale o semplicemente perché l’investimento in atto sta rendendo un tasso di interesse superiore rispetto a quello per cui si può contrarre un prestito.

Che cosa significa estinzione anticipata del prestito

L'estinzione anticipata del prestito si riferisce all'azione di rimborsare completamente il debito residuo di un prestito prima della data di scadenza originariamente prevista. Ciò significa che il mutuatario decide di pagare l'intero importo rimanente del prestito, che può essere un mutuo immobiliare, un prestito personale, un finanziamento auto o qualsiasi altro tipo di prestito, prima del termine concordato nel contratto di prestito.

Quali sono i vantaggi dell’estinzione anticipata del prestito

Optare per l'estinzione anticipata di un prestito può avere diversi vantaggi, tra cui:

Risparmio sugli interessi: Pagando il prestito in anticipo, il mutuatario riduce la quantità di interessi complessivi che altrimenti avrebbe dovuto pagare nel corso della vita del prestito, poiché gli interessi sono calcolati sul saldo in diminuzione.

Miglioramento della salute finanziaria: Liberarsi di un debito prima del previsto può migliorare il bilancio personale o familiare, riducendo il rapporto debito/reddito e aumentando la capacità di risparmio o di investimento per il futuro.

Maggiore tranquillità: Per molti, eliminare un debito rappresenta anche un sollievo psicologico, diminuendo lo stress legato alla gestione delle passività finanziarie.

Elementi da valutare nell’estinzione di un prestito personale

Quando si valuta l'opportunità di estinguere anticipatamente un prestito, è necessario considerare diversi elementi per prendere una decisione informata. Ecco alcuni consigli relativi ai fattori cruciali come costi, penali e tempistiche:

1. Costi

- Valutate il risparmio sugli interessi: Calcolate l'importo totale degli interessi che dovreste pagare continuando a rimborsare il prestito secondo il piano originale e confrontatelo con gli interessi risparmiati estinguendo il prestito anticipatamente. Questo vi darà un'idea chiara del risparmio potenziale.

- Considerate i costi di chiusura: Alcuni prestiti possono includere costi di chiusura o altre spese amministrative per l'estinzione anticipata. Assicuratevi di chiedere alla vostra banca o istituto di credito se ci sono costi aggiuntivi e includeteli nel vostro calcolo.

2. Penali

- Verificate la presenza di penali per estinzione anticipata: Leggete attentamente il contratto di prestito per capire se sono previste penali per il rimborso anticipato e, in caso affermativo, quanto ammontano. Queste penali possono incidere significativamente sul risparmio totale ottenuto dall'estinzione anticipata.

- Negoziate l'eventuale riduzione delle penali: In alcuni casi, potreste essere in grado di negoziare con la vostra banca una riduzione o l'eliminazione delle penali, specialmente se avete mantenuto un buon rapporto con l'istituto di credito.

3. Tempistiche

- Scegliete il momento giusto: Considerate la vostra situazione finanziaria attuale e futura. Potrebbe essere più vantaggioso estinguere il prestito in un momento in cui disponete di liquidità in eccesso o quando avete raggiunto una stabilità finanziaria che vi permette di affrontare questo impegno senza compromettere altre esigenze finanziarie.

- Valutate l'impatto sul vostro bilancio: Assicuratevi che l'estinzione anticipata del prestito non intacchi i vostri fondi di emergenza o la vostra capacità di investire e risparmiare per altri obiettivi finanziari a lungo termine.

I calcolatori di prestiti online e consulenti finanziari

Per simulare diverse scenari di estinzione anticipata e valutare l'impatto sul totale degli interessi pagati e sulla durata del prestito potrebbe tornarvi utile utilizzare un calcolatore di prestiti online che potrete trovare su diversi siti web, con una semplice ricerca su Google.

Se non siete convinti potete sempre valutare di investire una piccola somma per rivolgervi a un consulente finanziario che grazie alla sua esperienza potrà aiutarvi a prendere una decisione ponderata e ottimale in base alla vostra situazione.