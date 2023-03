Nasce TG Pet, il nuovo format dedicato al mondo animale

L’Agenzia di Stampa Italpress ha lanciato TG Pet un nuovo format video dedicato al mondo animale, realizzato grazie alla collaborazione con Canale Europa.

Come manifestano il loro affetto i gatti? L’alimentazione del mio criceto è corretta? Come devo comportarmi se incontro un animale selvatico durante una gita? Se il cane del vicino non mi lascia dormire, la legge mi tutela?

Sono alcune delle domande a cui TG Pet fornirà una risposta autorevole, avvalendosi della collaborazione di autorevoli esperti del settore, di veterinari e delle associazioni dedicate a tutelare gli animali.

Il format avrà una cadenza settimanale e fornirà suggerimenti sull’educazione e l’alimentazione dei cuccioli di casa, su come comportarsi nel caso in cui si incontri un animale selvatico durante una passeggiata in montagna e di tanti altri temi e problemi legati alla convivenza con i nostri amici a quattro zampe.

“Curiosità, informazioni ma anche consigli per conoscere meglio il mondo degli animali, diventati ormai a tutti gli effetti parte delle nostre famiglie. Pet news magazine nasce per diffondere la conoscenza e farci apprezzare ancora di più il mondo degli animali”, afferma Roberto Salvini, presidente e amministratore delegato di Canale Europa.



“Un nuovo format arricchisce la produzione dell’agenzia Italpress che oggi può contare su una produzione multimediale quotidiana di oltre cinquanta video che coprono tutti i settori dell’informazione – commenta il direttore Gaspare Borsellino -. Videonotizie, tg, podcast, format televisivi curati da noti giornalisti e da una redazione dedicata e realizzati nei nostri studi di Palermo, Roma e Milano: i nostri abbonati e i nostri partner possono ormai contare su un bouquet informativo completo che cresce giorno dopo giorno, sul quale le testate giornalistiche possono costruire un palinsesto adatto alle loro esigenze e i brand, gli uffici stampa e le agenzia di comunicazione pianificare le loro campagne su target molto verticalizzati”.



Italpress Tv, il canale Italpress che raccoglie tutte le produzioni video dell’agenzia, è presente anche su Samsung tv Plus, in chiaro su tutte le smart tv di Samsung.

Canale Europa è una delle principali piattaforme televisive italiane su Internet, con 45 canali tematici. E’ presente oltre che su Samsung Tv Plus, anche sulle piattaforme streaming Amazon Fire TV e Roku.