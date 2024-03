Soluzioni di mobilità innovative: il noleggio a lungo termine

Il concetto di soluzioni di mobilità innovative è un tema al centro di molti dibattiti a livello politico e istituzionale. Queste soluzioni, che includono il car sharing, il bike sharing e le auto elettriche in condivisione, si pongono come alternative sostenibili e spesso più economiche all'auto di proprietà.

In questo contesto, una modalità che sta guadagnando sempre più terreno è il noleggio a lungo termine, una formula che permette di avere un'auto a disposizione pagando un canone mensile, senza doversi preoccupare dei costi di gestione e manutenzione.

In questo articolo spiegheremo in dettaglio quali sono le caratteristiche del noleggio a lungo termine, illustrandone i vantaggi, le modalità e le opzioni disponibili per privati, partite IVA e aziende e introducendo anche forme particolari come il noleggio a lungo termine senza anticipo per finire con le opportunità di personalizzazione dell'offerta.

Cos'è il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione di mobilità ideale per chi cerca una formula flessibile e senza pensieri per la gestione di un veicolo. Differisce dall'acquisto o dal leasing tradizionale per la sua capacità di offrire un servizio tutto incluso. Pagando un canone mensile fisso, avrete a disposizione un'auto nuova, con copertura assicurativa, manutenzione ordinaria e straordinaria, customer care dedicato, assistenza stradale e, spesso, anche la gestione di tutte le incombenze amministrative. Questa formula elimina le sorprese, permettendovi di godere della guida senza preoccupazioni aggiuntive. Il numero di operatori che offrono questa tipologia di servizio sta crescendo e tra questi possiamo segnalarvi ad esempio il noleggio lungo termine ALD, il quale ha unito la sua ampia flotta a quella di LeasePlan, un altro colosso del settore.

I vantaggi del noleggio a lungo termine per partite IVA e aziende

Per le partite IVA e le aziende, il noleggio a lungo termine si rivela una scelta strategica. Riduzione dei costi operativi, deducibilità fiscale e flessibilità sono solo alcuni dei benefici.

La gestione semplificata della flotta, con costi prevedibili e senza il rischio di svalutazione del veicolo, permette di allocare meglio le risorse finanziarie. Inoltre, l'accesso a modelli di auto più recenti e dotati delle ultime tecnologie contribuisce a migliorare l'immagine aziendale.

Noleggio a lungo termine senza anticipo

Una formula particolarmente interessante del noleggio a lungo termine è quella senza anticipo, che permette di accedere ai servizi di noleggio senza dover effettuare un pagamento iniziale. Questa opzione rende il noleggio ancora più accessibile, eliminando una delle barriere finanziarie più significative all'entrata.

Il canone mensile potrebbe essere leggermente più alto, ma questa formula offre una flessibilità senza precedenti per privati e aziende che non desiderano immobilizzare capitali iniziali.

Gestire i costi con il noleggio a lungo termine

Una delle maggiori preoccupazioni nella gestione di un veicolo riguarda i costi imprevisti, come manutenzione, riparazioni o il cambio gomme stagionale. Con il noleggio a lungo termine, questi costi sono coperti dal canone mensile, permettendovi di avere una gestione finanziaria più stabile e prevedibile. Inoltre, avrete la possibilità di personalizzare il contratto in base ai km percorsi annualmente, adeguando così il canone alle vostre reali esigenze di mobilità.

Sostenibilità e noleggio a lungo termine

In un momento storico in cui la sostenibilità assume un ruolo sempre più centrale, il noleggio a lungo termine si configura come una scelta responsabile. Optando per veicoli elettrici o ibridi, le aziende e i privati possono ridurre significativamente l'impatto ambientale dei loro spostamenti. Questa soluzione favorisce la transizione verso una mobilità più verde, contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni e alla promozione di un futuro sostenibile.

Il noleggio a lungo termine può quindi essere una soluzione di mobilità adatta a soddisfare le esigenze di privati, partite IVA e aziende, offrendo al contempo vantaggi economici e contribuendo agli obiettivi di sostenibilità.

Differenza tra noleggio a lungo termine e leasing

Un dubbio frequente tra chi valuta opzioni alternative all'acquisto di un'auto è relativo alla differenza tra noleggio a lungo termine e leasing. Sebbene entrambe le formule permettano di utilizzare un veicolo senza acquistarlo, ci sono distinzioni importanti che influenzano la scelta dell'una o dell'altra opzione.

Il leasing è una forma di finanziamento che consente di utilizzare un'auto per un periodo concordato, al termine del quale si può scegliere di riscattarla pagando il valore residuo, restituirla o sostituirla. Il canone di leasing include solo l'uso del veicolo, lasciando a carico dell'utilizzatore costi come assicurazione, manutenzione e tasse.

In contrasto, il noleggio a lungo termine è un servizio tutto incluso. Il canone mensile copre non solo l'utilizzo del veicolo ma anche una vasta gamma di servizi correlati, come assicurazione, assistenza stradale, manutenzione e, spesso, se scelto dal cliente, anche la gestione degli oneri amministrativi. Al termine del contratto, il veicolo viene semplicemente restituito senza l'opzione di acquisto, permettendo di scegliere un nuovo modello con un nuovo contratto.

Una differenza chiave riguarda quindi l'opzione di acquisto al termine del periodo di utilizzo: presente nel leasing, assente nel noleggio a lungo termine. Inoltre, il noleggio offre una maggiore flessibilità e comodità, eliminando le preoccupazioni legate alla gestione del veicolo. Scegliere tra leasing e noleggio dipenderà dalle vostre priorità: se cercate flessibilità e servizi inclusi, il noleggio potrebbe essere la scelta migliore; se invece prevedete di acquistare il veicolo al termine del contratto, il leasing potrebbe essere più adeguato.