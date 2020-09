L'opzione migliore per il tuo futuro? Scegliere una scuola internazionale

La realtà che ci circonda è in continuo mutamento, adattandosi alle situazioni che si presentano ed evolvendosi di conseguenza.

Per questo, i giovani devono essere aiutati a prepararsi non solo per affrontare le sfide che si presenteranno, ma anche per contribuire attivamente a costruire un futuro migliore. Cambiare la prospettiva attraverso la quale si è abituati a osservare il mondo, aumentare la propria consapevolezza, consente di percepire nuove sfumature. Per essere attori attivi della propria vita, è fondamentale che la formazione scolastica non sia statica e conformata, ma volta ad esaltare le peculiarità di ognuno.

A questo proposito, esiste una scuola internazionale, la European School of Economics, fondata dall'economista, filosofo e artista Elio d'Anna, che porta avanti un'idea di apprendimento originale e ben definita.

Si tratta, infatti, di una Business School che si propone di formare una nuova generazione di leader d’impresa, capaci di armonizzare gli apparenti antagonismi di sempre: Etica ed Economia, Azione e Contemplazione, Potere Finanziario e Amore. Una “non university”, dove le priorità sono la sana concorrenza e competizione, nonché la valorizzazione della creatività degli studenti.

La formula prevede frequenza obbligatoria, lo studio intensivo di due lingue, periodi di studio all’estero, stage di lavoro nelle più grandi imprese del mondo, specializzazioni nei settori avanzati dell’economia. Qualsiasi corso di laurea può essere frequentato presso una delle aule presenti in Italia o all’estero.

European School of Economics, infatti, dispone di sedi a Milano, Firenze, Roma, Madrid, Londra e New York e accoglie studenti di 60 diverse nazionalità, offrendo a chi la frequenta un ambiente di ampio respiro, con la sensazione palpabile di trovarsi davvero in un contesto di scuola internazionale e multiculturale.

Ogni corso di laurea proposto segue un programma che incoraggia i ragazzi a seguire le personali aspirazioni. Gli indirizzi spaziano in vari campi dell’economia: Finanza, Management, Marketing, Management dell’Arte, Moda e Beni di Lusso, Organizzazione di Eventi, Management dello Sport e tanti altri.

Trattandosi di una Business School privata e mettendo al primo posto l’attenzione all’individuo, la European School of Economics garantisce un numero massimo di 12 studenti per classe, accolti in aule spaziose. Ciò permette agli studenti di frequentare le lezioni in totale sicurezza, potendo mantenere il giusto distanziamento sociale. Parallelamente, comunque, offre tutti i mezzi per seguire ogni corso online.

L’e-learning, infatti, non viene trascurato, sia per l’estrema adattabilità al contesto, sia perché garantisce maggiore sicurezza, condizione importante in conseguenza alla crisi sanitaria affrontata.

Per questo, per esempio, nel 2020 è nato l’innovativo progetto “Smart Internship”, pensato per sopperire all’impossibilità di effettuare lo stage in maniera tradizionale.

Esso consente a studenti e tutor aziendali di mantenersi collegati attraverso incontri virtuali, così da poter continuare a lavorare sui progetti in maniera corale (il tutto coordinato dall’ufficio Internship ESE).

Per chi preferisce effettuare una “full immersion” e seguire da remoto le lezioni, è possibile optare per il corso online più adatto alle proprie esigenze, scegliendo l’ambito di interesse. Frequentare una scuola internazionale come la European School of Economics, diventa non solo l’occasione di valorizzare il personale “inner being”, ma anche una vera e propria esperienza di vita.

