Imprese, Mermec continua espansione nella diagnostica ferroviaria in Australia

“L’Australia rappresenta oggi il 18% del backlog 2023 del gruppo Mermec per la tecnologia di misura e puntiamo a raggiungere in futuro una quota compresa tra il 20 e il 25%”. Lo ha dichiarato Angelo Petrosillo, Vice Presidente Affari Istituzionali di Mermec, nell’ambito dell’incontro avvenuto a Sydney tra il gruppo italiano specializzato in tecnologie per la sicurezza e le manutenzioni delle reti ferroviarie, le istituzioni australiane e alcuni maggiori player del panorama ferroviario locale.

Il gruppo Mermec, parte di Angel (holding che sviluppa soluzioni per i settori rail, meccatronica digitale e aerospazio), dopo aver rafforzato la sua presenza nel continente – si legge in una nota -, continua con il piano di investimenti e crescita già da tempo avviato, diventando volano per l’occupazione di giovani professionisti australiani e diffondendo il know how e l’eccellenza dell’innovazione italiana, attraverso l’avvio di collaborazioni con i principali poli universitari per la ricerca e lo sviluppo di alta tecnologia. “Abbiamo raddoppiato il numero di persone che lavorano in Mermec Australia, tutti ingegneri e tecnici altamente qualificati. Il prossimo anno puntiamo a crescere di un altro 30% dell’organico”, a sottolineato Roberto Caporusso, Direttore Generale di Mermec Australia.

“La nostra società, composta da oltre 2.000 professionisti, di cui 1.400 sono ingegneri altamente specializzati, ha accumulato nel corso degli anni un know-how tecnico e capacità industriali uniche. Queste ci permettono oggi di progettare e sviluppare soluzioni avanzate per la digitalizzazione, completamente in-house. Queste soluzioni sono già state adottate dalle principali ferrovie di ben 73 paesi, tra cui l’Australia, che ci onora come fornitori per diverse società di infrastrutture ferroviarie. Guardiamo al futuro con determinazione, con la volontà di sfruttare al meglio il significativo investimento del Gruppo qui in Australia, a beneficio degli utenti, degli stakeholder e del nostro management”, ha concluso Luca Necchi Ghiri, CEO del Gruppo Mermec.