Dalla manodopera dei meccanici alle consulenze post vendita: il segreto del successo di una concessionaria d’auto

Non c’è efficienza senza organizzazione. Per questo motivo ogni realtà professionale che mira a conseguire gli obiettivi prefissati senza commettere passi falsi, non può fare a meno di una strutturazione interna razionale e funzionale. In particolare, è fondamentale riuscire a ricreare una perfetta armonia tra i reparti e le singole parti del tutto, esattamente come nel caso di un organismo vivente.

Solo dalla piena cooperazione tra loro dei singoli elementi componenti un’attività potrà sviluppare flussi di lavoro efficienti e mettersi nella condizione di rispondere in modo adeguato e rapido alle sfide che il mercato le sottoporrà di volta in volta. Inoltre, la realizzazione di questa alchimia contribuisce a creare un ambiente di lavoro qualitativo e stimolante, capace di valorizzare e dare importanza a ogni momento – e quindi persona – all’interno del processo produttivo.

Questo accordo armonico è esattamente quel che ha saputo costruire nel tempo, mattone dopo mattone, la concessionaria multimarca – Toyota, Lexus, Jeep, Dacia, Renault e Mitsubishi – Moreno Motor Company, che da oltre trent’anni è sinonimo di affidabilità e concretezza nel mercato dell’automotive nonché punto di riferimento per gli automobilisti dell’Emilia-Romagna.

Quello proposto da Moreno Motor Company, d’altronde, è un servizio a 360° che accompagna per mano l’utenza durante l’intero processo d’acquisto: l’accettazione e l’accoglienza per un primo approccio con il cliente, i suoi bisogni e le sue necessita; il lavoro di manodopera dell’officina – vera e propria ossatura dell’intera attività – svolto da meccanici qualificati ed esperti; consulenze professionali per guidare l’utente nella scelta della vettura più idonea alle sue esigenze e infine un servizio di post-vendita.

Un’offerta varia ed esaustiva, insomma, che riesce a intercettare le necessità più diverse, permettendo all’utenza di scegliere tra i top di gamma di marchi come Toyota, Lexus, Jeep e Mitsubishi – gioielli del gruppo –, ma anche tra valide proposte di usato garantito e Km0 di numerosi marchi.

Ma il vero tratto distintivo di Moreno Motor Company è la sua cura del dettaglio e l’attenzione alla persona. Grazie a questa filosofia del lavoro che fa di qualità, professionalità, disponibilità e competenza i suoi capisaldi, il gruppo ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mondo dell’automobile, vivendo una continua crescita culminata con la recente apertura di una nuova concessionaria a Forlì, in via Enrico Fermi 6.

Provare per credere: le porte delle concessionarie di Moreno Motor Company sono aperte al pubblico, che verrà consigliato dal personale delle sedi e messo nella condizione di provare in prima persona i migliori modelli di marchi come Toyota, Lexus, Jeep e Mitsubishi.

*Foto scattate prima dell'emergenza Covid-19