Monouso e biodegradabili: scopri i prodotti da festa di una nuova linea eco-friendly

Grazie al prezioso lavoro di sensibilizzazione sulla tematica ambientale portato avanti da attivisti, associazioni e scienziati, negli ultimi anni abbiamo assistito prima alla nascita e poi alla crescita di una coscienza ecologica collettiva: sempre più persone sono molto più attente alla tutela dell’ambiente e adottano quotidianamente azioni concrete in direzione della sostenibilità.

D’altronde, oggigiorno la questione ambientale è una vera e propria emergenza: plastica, metalli e rifiuti di ogni tipo inquinano le acque di mari e oceani minacciando il delicato eco-sistema marino e rischiando di compromettere per sempre questo equilibrio. L’impatto negativo dell’uomo sull’ambiente, insomma, potrebbe raggiungere presto un punto di non ritorno.

Per cambiare questo stato di cose e intraprendere una svolta eco-sostenibile è necessario quindi che ognuno – persone, aziende ed entità giuridiche – faccia la propria parte e contribuisca con le proprie azioni, con i propri comportamenti, a un futuro più green.

Nella vita di tutti i giorni non sempre è semplice rispettare questo buon proposito. Pensiamo per esempio a un genitore che si trova a organizzare la festa di compleanno del proprio figlio o a chi vuole mettere in piedi un party casalingo: per far fronte all’elevato numero di invitati, spesso si decide di optare per stoviglie monouso in plastica – funzionali ed economiche – sacrificando le buone intenzioni green alla pura praticità

Ma grazie a Ecolor, nuova linea di accessori e oggetti da tavola eco-friendly lanciata da Big Party – il famoso marchio di Dimav, azienda napoletana leader nella produzione e distribuzione di articoli per le feste –, sarà possibile organizzare feste eco-sostenibili senza rinunciare alla comodità del monouso.

Ecolor propone infatti bicchieri, piatti e cannucce realizzati in carta di pura cellulosa, che permettono di combinare la praticità e la convenienza economica del monouso – fondamentale in un party casalingo – al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità.

I prodotti, disponibili in ben 12 colori diversi – rosa, celeste, rosso, verde mela, fuxia, blu, giallo, arancio, verde, acqua marina, bianco e nero – sono inoltre certificati per il contatto con il cibo e possono resistere a una temperatura di 70 gradi per ben due ore. Se sporchi, i piatti di Ecolor andranno smaltiti nell’umido insieme agli scarti alimentari, se puliti, invece, nella carta, così da restituire un nuovo ciclo di vita, attraverso il riciclo, alla cellulosa.

Con il lancio della linea Ecolor, Big Party intraprende un nuovo percorso nell’insegna della consapevolezza e dell’attenzione verso la tematica ambientale, un progetto di ampio respiro per dare risposta, al tempo stesso, sia alle esigenze della propria clientela sia a quelle del pianeta.

Una scelta avanguardistica, insomma, perfettamente coerente con la filosofia aziendale di Dimav, che sin dalla sua nascita nel 1994 svolge il ruolo di guida nel segmento commerciale dell’oggettistica da tavola e da festa in Italia.

