Cambio di stagione, cambio dell’armadio: scopri i must have dell’autunno nella cittadella dello shopping

Per gli amanti delloè difficile pensare a un periodo dell’anno più interessante e ricco di opportunità delle settimane a cavallo tra settembre e ottobre. In questi giorni, infatti, è sia possibile portarsi a casa a prezzo scontato i capi dellache sta volgendo al termine, sia idellaalle porte.

Una citadella pensata per lo shopping

Il periodo, dunque, è propizio alle compere. Il secondo passaggio da fare è trovare una location adatta allo scopo. E quale luogo migliore per dedicarsi a una giornata di shopping di una cittadella come Valdichiana Village progettata proprio per questo scopo?

Camminando per le stradine della Land of Land of Fashion di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, i visitatori potranno scegliere tra oltre 140 punti vendita di grandi firme a prezzi estremamente convenienti. Il restyling delle vetrine in occasione dell’arrivo dei capi della stagione autunnale sta procedendo a tappe forzate e l’offerta commerciale di questa cittadella della moda sta per arricchirsi con prestigiosi brand nei settori pelletteria e abbigliamento uomo e donna.

Grazie alla varietà della proposta e dei negozi, insomma, Valdichiana Village è una meta ideale sia per chi ama stare al passo con le ultime tendenze della moda, sia per i cultori dei grandi classici intramontabili, sia per chi è alla ricerca di abbigliamento sportivo.

Shopping, relax e sicurezza

Tanto shopping, ma anche benessere e relax: un tratto distintivo di Valdichiana Village è proprio questa grande attenzione ai dettagli estetici e agli elementi funzionali all’accoglienza. Nelle loro passeggiate per le vie del centro, per esempio, i visitatori si imbatteranno in aiuole e giardinetti.

La stessa attenzione la si ritrova nella procedura messe in atto dalla direzione della Land of Fashion per preservare la sicurezza dei clienti: le misure finalizzate alla prevenzione sanitaria, infatti, non solo sono state confermate, ma addirittura rafforzate.

Presso Valdichiana Village, insomma, è possibile regalarsi una giornata di puro relax alla ricerca di occasioni imperdibili e alla scoperta delle tendenze dell’autunno in arrivo.