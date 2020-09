Vivere il mare in gommone, come navigare in modo sicuro

Un orizzonte piatto, una sottile linea blu che divide il cielo dal mare e le onde che si alzano e si infrangono al proprio passaggio. Non è facile spiegare l'emozione che si prova navigando in mare ma, di certo, ognuno di noi, almeno una volta, ha sognato di trascorrere una vacanza, o anche un breve viaggio, su un'imbarcazione galleggiante.

Ma la vera domanda è: quale scegliere? Il gommone, rispetto ad altri mezzi, potrebbe essere la risposta giusta, così come raccontano in questa video intervista Danilo Gentile, titolare di Nautica Gentile e socio di Altamarea, e Giuseppe Sciortino, amministratore delegato di Altamarea. Noi di Today siamo andati a trovarli con le nostre telecamere proprio nel cantiere di Altamarea in via Monsignor Pottino 3, Palermo. Ecco cosa ci hanno svelato in questo video servizio.