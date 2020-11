Imprenditori non ci si improvvisa: sviluppa il tuo business grazie al supporto di un grande network

Formazione per i franchisee e supporto marketing dell’attività

Imprenditori non ci si improvvisa. La ricetta per condurre virtuosamente un’impresa si compone, infatti, di diversi ingredienti: una conoscenza delle dinamiche del mercato in cui si vuole operare, una comunicazione adeguata dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti, un’organizzazione efficiente dei ruoli e della struttura aziendale e soprattutto risorse da investire nell’avviamento dell’attività.

Tanti fattori, la cui compresenza non è né scontata né banale, specialmente in periodi eccezionali come quelli che stiamo vivendo, dove le incertezze legate alla situazione sanitaria globale si riflettono sull’andamento del sistema economico e produttivo.

Ecco perché oggi più che mai il supporto e l’expertise di un gruppo presente su scala mondiale, possono essere un utile strumento nelle mani di un imprenditore deciso a lanciare la propria attività. È questo il caso del format imprenditoriale in franchising di Mail Boxes Etc. attivo nel settore dei servizi – sia alle aziende che ai privati – che, grazie alla rete dei suoi centri affiliati, da oltre 25 anni in Italia, lavora per migliorare e ottimizzare i processi logistici dei suoi clienti.

L’imprenditore che decide di affiliarsi a Mail Boxes Etc. per l’apertura di un centro servizi, sarà seguito passo dopo passo e potrà contare su un supporto a 360°: formazione, sostegno operativo – dalla selezione della location fino alla progettazione degli interni –, campagne pubblicitarie, marketing e social e un team di esperti pronti a consigliarlo per indirizzarlo verso la strategia commerciale migliore.



Una struttura, insomma, capace di mettere gli affiliati nelle condizioni di dar vita ad un business in un settore consolidato e che, non a caso, ha portato alla creazione di un network globale di oltre 1600 centri nel mondo, di cui circa 550 in Italia. E destinato a crescere ulteriormente: il settore della logistica d’altronde è oggi quanto mai essenziale.

Recentemente, infatti, per far fronte all’attuale periodo emergenziale, MBE ha valorizzato ulteriormente i propri servizi – dalla logistica all’e-commerce, dalle spedizioni e imballaggio alle soluzioni di stampa e marketing, dai servizi corporate alla domiciliazione – dando così un sostegno concreto alla rete produttiva e imprenditoriale italiana.

Lo sviluppo di format innovativi e soluzioni originali a sostegno dei clienti ha portato al lancio di un nuovo servizio di supporto logistico ritagliato sulle esigenze delle piccole-medie imprese e delle start-up operative nel nostro paese: MBE MyLogistics.

MBE MyLogistics è una sintesi tra innovazione tecnologica ed efficienza operativa che mette al servizio della clientela – piccole imprese che lanciano il proprio e-commerce – il know-how e l’esperienza del gruppo nella gestione dei processi logistici, anche in presenza di vincoli e limitazioni come nell’attuale contesto economico-sanitario. E il tutto con un approccio sartoriale che cuce sulle esigenze del cliente il flusso operativo al fine di renderlo il più efficiente possibile per quel tipo di mercato e di realtà.

Come muoversi per entrare a far parte della rete MBE? Basta un semplice click e si potranno richiedere tutte le informazioni necessarie per iniziare la propria esperienza imprenditoriale.