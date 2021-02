Telecomunicazioni e ristorazione: la strana alleanza in cui vincono tutti

Tra lockdown, zone rosse, arancioni e gialle non si può certo dire che sia stato un anno facile. Pur imparando piano a piano a convivere con il virus, infatti, non si può negare che la pandemia ancora in corso abbia avuto e continui da avere un impatto non trascurabile sulle nostre vite.

Questa contingenza – vero e proprio unicum nella nostra storia recente – ha riscritto in parte le regole della nostra socialità e delle dinamiche lavorative. E se è pur vero che non c’è ambito che non sia stato toccato da questa situazione, ci sono tuttavia alcuni settori che hanno risentito maggiormente le conseguenze della pandemia. Uno su tutti, quello della ristorazione.

La riduzione dei coperti – al fine di garantire il distanziamento tra i clienti –, la limitazione degli orari di apertura nonché le ripetute chiusure imposte dalla necessità di contenere la diffusione del virus, hanno messo in seria difficoltà l’intero mondo dell’Ho.Re.Ca.

Proprio per dare un sostegno concreto a questo settore cruciale all’interno del sistema economico del nostro paese, EOLO Spa – azienda di telecomunicazioni leader in Italia nella fornitura di banda ultralarga wireless – ha lanciato, grazie a una partnership con TheFork, una nuova iniziativa.

Chi sottoscriverà un contratto EOLO più, infatti, riceverà una Gift Card da 50 € di TheFork con validità di 18 mesi: in questo modo i nuovi clienti di EOLO potranno usufruire di questo regalo non solo ora, ma anche più avanti nel tempo, al ritorno di una semi-normalità.

L’iniziativa riflette la mission e i valori di EOLO, da sempre in prima linea per sostenere lo sviluppo del territorio italiano, come testimonia la ferma consapevolezza da parte dell’azienda dell’importanza dei piccoli comuni e della provincia italiana, in direzione dei quali EOLO ha sempre profuso grandi sforzi.

Grazie alla partnership con TheFork, insomma, EOLO va ad aggiungere un ulteriore tassello al proprio progetto di ampio respiro votato a rinsaldare un legame con il territorio in ottica di una sua valorizzazione, dando allo stesso tempo un supporto tangibile al tessuto imprenditoriale della ristorazione locale, fondamentale in una fase così delicata come la tanto attesa ripartenza post-covid.