Finalmente è arrivata l’estate: ciò vuol dire, sole, vacanze e saldi

Le giornate si fanno più lunghe e calde, si ricomincia a fare un po’ di vita sociale, ci si prepara per le vacanze: l’estate è, ufficialmente, arrivata, portando con sé il suo carico di buonumore e gioia, tipico di questa stagione.

Soprattutto dopo un periodi così difficile, ognuno ha davvero bisogno di svagarsi, divertirsi, pensare agli aspetti più leggeri e divertenti della quotidianità.

Finalmente, quindi, ci si può dedicare a fare delle passeggiate, uscire a cena, organizzare gite.

Respirando questa allegra atmosfera di ripresa, molte persone desiderano celebrarla dando una “rinfrescata” al proprio abbigliamento.

Ad esempio, in vista (finalmente) di una meritata vacanza, si presenta l’occasione di regalarsi un nuovo costume, o un nuovo abito da sfoggiare durante un aperitivo o, ancora, un paio di sandali eleganti.

In particolare adesso, periodo di saldi estivi, l’opportunità di rifarsi il guardaroba a prezzi vantaggiosi è, davvero, ghiotta.

Proprio per poter offrire un’esperienza il più piacevole e serena possibile, durante il periodo più atteso dell’anno, il Valdichiana Village si è preparato, al meglio, ad accogliere i visitatori.

In occasione dei saldi estivi, infatti, l’Outlet ha riorganizzato i suoi spazi.

Un look nuovo e fresco

Il Valdichiana Outlet Village nasce nel 2005, in provincia di Arezzo, nella terra di Valdichiana, appunto: un territorio ricco di storia e cultura, nonché rinomato per l’ottimo vino e l’eccellente cibo, cui l’Outlet è, profondamente, legato.

Vicino all'autostrada A1 che collega Bologna a Roma, l’Outlet fa parte del gruppo Land of Fashion, network si compone di 5 shopping destinations sparse sul territorio italiano.



Normalmente, il Centro accoglie un numero molto elevato di visitatori e ha deciso di prepararsi a dare loro il bentornato; per questo, nonché per sottolineare il proprio legame con il territorio, il Valdichiana Village ha apportato alcune modifiche architettoniche.

Sono stati, notevolmente, aumentati gli spazi verdi, pensati per armonizzarsi con l’ambiente circostante; questi, insieme ad alcuni elementi legati agli usi e costumi locali, desiderano proprio richiamare le radici toscane della struttura.

Sono disponibili, inoltre, spazi dedicati al relax e parco-giochi per gli ospiti più piccoli, così da rendere la permanenza presso l’Outlet ancora più confortevole.

Tutti gli spazi commerciali, poi, si affaccaino all’aperto, per rendere l’ambiente di più ampio respiro e confortevole.

A tutto questo, si unisce l’attenzione per la sicurezza, rivolta ad operatori e visitatori, per garantire un’esperienza piacevole e serena.

Un nuovo trend: comodità e stile

Il comfort non riguarda, soltanto, gli spazi del Valdichiana Outlet Village, ma si riflette anche nella scelta dei prodotti preferiti.

Sembra, infatti, che in questa stagione la tendenza sia quella di optare per capi comodi, senza però rinunciare a stile ed eleganza, creando degli outfit originali.

Inoltre le persone, ora ancor più di prima, sono portate ad effettuare acquisti intelligenti; quindi, accanto a capi e calzature tipicamente estive, vengono acquistati abiti e scarpe adatti anche alla stagione autunnale.

Particolarmente apprezzate le soluzioni in fibre naturali ed ecosostenibili: l’attenzione all’impatto ambientale, infatti, è un “plus” sempre più ricercato.



Valdichiana Village è stata capace di rispondere a queste esigenze, attivandosi per offrire abbigliamento e scarpe comode, ma di tendenza.

Così, alla già ampia offerta, si uniscono diversi brand di tendenza, tra cui: Docksteps, Gas Jeans, Miriade, Maledetti Toscani, New Balance, Fracomina, Desigual, North Sails, Trussardi e Flavio Castellani.

A questi, si aggiunge The Green Sneaker Store, uno store multibrand unico nel suo genere, che propone sneaker realizzate con materiali sostenibili. Le collezioni appartengono a marchi che dedicano un occhio di riguardo proprio al tema della sostenibilità: Iceplay - Manila Grace - Love Moschino - Pantofola D'oro- ACBC.



E questo è proprio il momento migliore per dedicarsi agli acquisti, dato che il periodo dei saldi estivi è, ormai, iniziato.

Magari, si presenta l’occasione di acquistare quel capo tanto a lungo desiderato, ad un prezzo estremamente vantaggioso: nei 140 negozi presenti nel Valdichiana Village, infatti, ci saranno sconti che arriveranno fino al 70%.

Una bella opportunità di farsi un regalo, dedicando del tempo a sé stessi.

Il Valdichiana Village è aperto tutti i giorni, dalle 10.00 alle 20.00.

Per non perdere nessuna delle novità inerenti l’Outlet, è possibile seguire la pagina Facebook o il profilo Instagram.