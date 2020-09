Passione per la cucina? Oggi c'è un modo per esprimere la tua creatività

Seguire le proprie passioni è una delle strade per essere felici e mantenersi attivi. Non c’è poi cosa più appagante di riuscire a rendere la propria passione un vero e proprio lavoro. Con grande impegno e determinazione si può arrivare davvero lontano.

Negli ultimi tempi, ad esempio, si stanno moltiplicando gli amanti della buona cucina (complici, forse, anche i molteplici programmi televisivi) e sempre più persone vorrebbero cimentarsi nell’ambito della ristorazione.

Una possibilità c’è, per testare le proprie capacità e verificare che la passione non sia un “fuoco di paglia”: stanno, infatti prendendo sempre più piede gli home restaurant. Si tratta di un tipo di attività che appartiene alla sfera della ristorazione, organizzata, però, all’interno di un appartamento privato. La gestione di preparazione della tavola, menù e servizio è compito del padrone di casa, che spesso, propone ricette tipiche regionali o locali.

Certo, non è semplicissimo districarsi tra le normative che regolano gli home restaurant: in effetti, i tentativi di disciplinare il settore, che non soggiace alla normativa prevista per la ristorazione classica, sono ancora fonte di discussione e in evoluzione.

Inoltre, c’è anche il fattore “notorietà”: farsi conoscere dai potenziali clienti, inizialmente, non è così semplice e immediato.

La buona notizia è che ci si può appoggiare ad una piattaforma web, grazie alla quale chiunque può trasformare la propria casa in un Home Restaurant: Home Restaurant Hotel. L’obiettivo della piattaforma è quello di sviluppare un’economia circolare positiva attraverso un’unica iniziativa alla portata di tutti. Si tratta di una piattaforma web che permette a chiunque di trasformare la propria casa in un Home Restaurant, valorizzando il turismo attraverso la cucina italiana, sia quella tradizionale che innovativa.

La creazione di una rete attiva di home restaurant offre, infatti, vantaggi per il territorio, per i prodotti a Km0 e per il turismo, specialmente nei piccoli borghi, dove scarseggiano strutture ricettive e servizi. Ovviamente, creare una rete del genere porta benefici anche a “clienti” e “homers”, che vivono, così, un’autentica esperienza di Social Eating.

Per offrire un servizio a 360° ai viaggiatori ed amanti della buona tavola, sulla piattaforma Home Restaurant Hotel sono presenti tutti i tipi di strutture e servizi del settore Ho.Re.Ca: Agriturismi, B&B, Hotel, Ristoranti, Pizzerie, Bar e Gelaterie, Visite Guidate ed Experiences.

L’idea è nata nel 2015 dall’intuizione di Gaetano Campolo, che realizza il primo Home Restaurant Hotel nei locali di un piano nobile fiorentino sito in Borgo Pinti. Dato il successo dell’evento, decide di brevettare il marchio HRH, per consentire a chiunque di creare il proprio home restaurant iscrivendosi a una innovativa piattaforma web dedicata.

E, in effetti, aderire alla rete è davvero semplice e richiede pochi passaggi:

1. Si effettua la registrazione sul sito

2. Si crea il proprio annuncio selezionando la categoria

3. Si esegue il pagamento del pacchetto scelto tramite PayPal

4. Si attende il contatto del Customer Care (che avviene entro 24 ore) per finalizzare la messa online dell’annuncio.

In questo modo, è possibile cimentarsi nell’ambito dell’home restaurant con maggiore tranquillità, sapendo di essere supportati da Home Restaurant Hotel: infatti, oltre ad essere l’unica piattaforma dedicata al Social Eating in Italia che deposita per ciascuno dei propri iscritti regolare dichiarazione Ex. Art. 16 del Tulps, mette a disposizione un Customer Care che assiste il Cliente in tutte le fasi dell’iscrizione e per tutta la durata del rapporto.

Cimentarsi nell’home restaurant non è mai stato così facile.

Se si desidera unirsi alla rete, o se, da cliente, si vuole trovare un cuoco a domicilio, un buon ristorante o altro, è sufficiente visitare il sito di Home Restaurant Hotel e immergersi in una realtà tutta da scoprire.