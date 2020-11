Panettone e pandoro, simboli gastronomici del Natale

Anche quest’anno, non possono mancare questi dolci tipici, in particolare il delizioso panettone al pistacchio, capace di rallegrare la tavola

Il panettone e il pandoro sono due dolci con origini geografiche e storie completamente diverse che, però, si sono poi diffusi in tutta Italia, diventando il simbolo delle feste natalizie.

Ogni Regione italiana, inoltre, ha dato il suo tocco personale, declinandoli in maniera fantasiosa ed originale.

Origini di panettone e pandoro, tra storia e leggenda

Riguardo le origini del panettone, la leggenda narra che, a Milano, il cuoco degli Sforza bruciò il dolce da servire la vigilia di Natale. Toni, lo sguattero che aiutava in cucina, ne preparò uno nuovo utilizzando un pezzetto di lievito che aveva conservato per sé, unendolo a farina, uova, uvetta, canditi e zucchero: il risultato fu un preparato lievitato molto soffice.

La famiglia Sforza apprezzò talmente il dolce, da chiamarlo “Pan de Toni”, proprio in onore del creativo sguattero. Da tale derivazione, il nome, nei secoli, è poi diventato panettone.



Per quanto riguarda il pandoro, invece, ci si sposta a Verona. In questo caso, le origini sono più precise.

Addirittura, si può attribuire una data alla nascita del pandoro: il 14 ottobre 1894, infatti, il dolce venne brevettato, registrandone la ricetta e l’aspetto, caratterizzato dalla nota forma a stella.

Lo spirito del Natale racchiuso in un dolce

