Negozianti di vicinato, unitevi! Fatelo per voi, fatelo per i vostri clienti

Signori, il tempo di piangersi addosso è finito. L’appello è per voi, proprietari e gestori di negozi di quartiere: rimboccatevi le maniche e guardate avanti! Ne va della vostra sopravvivenza, minacciata ogni giorno dai big della GDO e dai colossi dell’e-commerce, ma ne va anche dell’identità del vostro territorio che, senza di voi e senza la piccola distribuzione, perderebbe tasselli importanti di storia, di tradizione e di legami umani che, spesso, tengono insieme una comunità.

Ebbene, un sistema intelligente di rimettersi in pista l’ha trovato Consorzio Coralis, un gruppo di imprenditori italiani che operano nel settore distributivo in maniera unita e coordinata e che pensano al proprio lavoro con orgoglio in termini di qualità e conoscenza del prodotto e del territorio.

La Piccola Distribuzione Organizzata propone un nuovo modello di business vincente: fare rete

L’intento del Consorzio è fare network, per mettere in atto un nuovo modo di intendere l’impresa. Un modo che sia in grado di accorpare, attraverso una rete multicanale, tante realtà diverse (centri di distribuzione, negozi al dettaglio, strutture Cash&Carry e ingrosso) che rappresentano il cuore pulsante della piccola/media impresa italiana a conduzione familiare. Parliamo, quindi, del classico commercio di vicinato in tutte le sue declinazioni, ma sempre basato sulla fiducia riposta nel commerciante, sul rapporto umano schietto e sincero, sul consiglio dato al cliente e sull’immancabile e sempre apprezzato assaggio di prodotto.

Come questo nuovo modo di intendere il piccolo commercio cambierà le cose, è facile da intuire e lo dimostra ogni giorno il lavoro del Consorzio che, in quanto centrale di acquisti e di servizi, offre alle realtà convenzionate formazione, indagini, progettualità territoriali e di filiera, proprio nell’ottica di condividere competenze e best practice e di recuperare quella vicinanza e quella passione che si stanno un po’ perdendo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Commercianti, clienti, comunità e ambiente: vantaggi da vendere per tutti

E i vantaggi, per i diversi attori coinvolti, sono evidenti: benefici concreti per i soci, per i clienti e anche per l’ambiente.

Ai commercianti associati, il Consorzio Coralis offre servizi commerciali, contratti nazionali con l’industria di marca e centralizzazione degli acquisti. E se la rete favorisce lo scambio naturale di conoscenze e di esperienze tra imprenditori, il Consorzio mette a disposizione servizi di affiancamento e formazione, servizi amministrativi, di marketing e comunicazione, anche digitale. Insomma, il local branding, sostenuto dal network, permette di sviluppare le potenzialità del singolo commerciante con ripercussioni positive a livello di rete.

La possibilità di fare rete dà poi un altro grande vantaggio: consente, infatti, di ottimizzare le risorse e gli investimenti. La conseguenza di questo ricade, a cascata, sui clienti e sulla comunità tutta, perché permette ai commercianti di proporre iniziative che vadano incontro alle spesso limitate possibilità di spesa dei piccoli consumatori. È proprio in tal senso che i soci del Consorzio Coralis, sono uniti nell’applicare uno sconto del 10% alla cassa ai buoni spesa erogati dal governo. Un gesto di solidarietà, promosso in un momento di grosse difficoltà economiche per tante famiglie.

A questa offerta, si aggiungono le singole iniziative intraprese dai commercianti, ognuno secondo coscienza. Ecco, allora, che i supermercati La Prima Mercati di Città, si sono fatti promotori della raccolta di quasi 30.000 € a favore dell’azienda Ospedaliera Universitaria di Foggia, e dell’iniziativa “Spesa sospesa”, in collaborazione con Banco Alimentare.

“Carrello sospeso” adottato anche nei punti vendita I mercati di giù di Palermo di Prezzemolo&Vitale, già distintisi per il contributo dato alla sanità con la donazione di tre sistemi di laringoscopia di ultima generazione.

E ancora, i supermercati Vicino a te della famiglia Frongia nell’oristano hanno deciso di emettere buoni spesa del valore di 5 € acquistabili dai clienti e successivamente donati alle associazioni di volontariato, che si faranno carico della consegna della spesa a domicilio o direttamente nelle mani di persone meno fortunate.

Anche il Gruppo CDC della famiglia Curcio ha dato vita al cosiddetto “Carrello della solidarietà”, con i volontari di Caritas e Protezione Civile che ritirano giornalmente la spesa donata dai clienti, così da raggiungere persone in difficoltà sul territorio.

Stessa iniziativa l’ha proposta il Gruppo Pascar di Taranto, che, con tali iniziative, è in prima linea nella prevenzione e nella lotta alla disperazione che porta criminalità sul territorio.

Ecco che allora, il momento della spesa e della relazione tra piccolo commerciante di vicinato e cliente affezionato diventa qualcosa di più, trasformandosi in condivisione di valori, storie, responsabilità sociali e persino ambientali.

E se il Parco Commerciale Magnone ogni anno organizza la Giornata Piccoli Aviatori, a favore dei bambini affetti da patologie oncologiche o diabete ricoverati presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino, i già citati supermercati Vicino a te hanno collaborato con un’associazione a supporto dei ragazzi con sindrome di down attraverso un’attività di fundraising.

Sul fronte ambiente, invece, il Gruppo Pascar ha introdotto le “macchine mangia-plastica”, mentre l’azienda Verdeblù di Bruno&Forte ha proposto il vuoto a rendere, o ancora, la famiglia Froggia ha installato una postazione per la vendita di detersivi alla spina. Iniziative eco-friendly contro gli sprechi, a favore del riciclo e dell’economia circolare, che non fanno altro che avvicinare ulteriormente il commerciante al territorio.

Distanziamento sociale? No grazie! Meglio il commercio di vicinato

Insomma, se pare sempre più evidente che il futuro ci stia conducendo verso la globalizzazione dei consumi, verso la “distanza” e l’impersonalità del rapporto tra chi vende e chi compra, Consorzio Coralis ci dimostra ogni giorno l’esatto contrario. La piccola distribuzione organizzata può ancora dire la sua e può farlo unendo ciò che di buono ha sempre fatto in termini di rapporti umani e relazioni sul territorio. A questo oggi si aggiunge la conoscenza di quelle che sono le nuove esigenze della clientela e dei nuovi modi di soddisfarle (internet, e-commerce, consegna a domicilio, digital marketing…).

Oggi, per l’imprenditore della piccola distribuzione organizzata, un’opzione non deve escludere l’altra, ma, anzi, può trasformarsi in un modo nuovo e diverso per avvicinarsi di più alla gente e agli altri imprenditori del territorio.