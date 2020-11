Ecco come il piatto giusto trasforma pranzo e cena in una festa

Le relazioni sono molto importanti e si possono definire il sale della vita, dato che le danno quel pizzico di sapore in più.

Tra tutte, però, non esiste relazione più vera, sincera e duratura che si ha con il vero, unico amore.

La sola a non conoscere crisi: quella con il cibo.

È una passione travolgente e costante che viene nutrita (è proprio il caso di dirlo) con particolare attenzione e cura da chi ne è colpito.

Noi italiani, poi, abbiamo un’affinità elettiva con quello che si mangia e con tutto ciò che ci gira intorno.

Riconosciuti a livello globale come buone forchette, infatti, siamo forse gli unici in grado di discutere riguardo ai piatti più o meno tradizionali, alle relative preparazioni, agli ingredienti utilizzati.

Nessuno come un italiano, inoltre, è capace di apprezzare, godere e valorizzare piatti molto differenti tra loro, dai più semplici a quelli più raffinati.

Questo può essere dovuto all’indole allegra e chiassosa che ci caratterizza, oltre al fatto che per “farsi una bella mangiata” occorre, solitamente, un bel gruppo di amici.

Il trittico perfetto, per noi italiani, è quindi “relazioni sociali” e “mangiare”, che si completa con “allegria”.

Anche per questo motivo, il periodo che si sta affrontando è particolarmente difficile, data la forte limitazione che i rapporti tra persone hanno subito.

E l’allegria si è un po’ spenta.

Almeno, però, non ci hanno tolto il cibo!

E, mai come ora, c’è l’esigenza di gratificarsi con il proprio piatto preferito.

Quindi, anche se, al momento, non ci si può dedicare un pranzo o una cena al ristorante, rimandando le grandi tavolate a data da destinarsi, si può sempre optare per il take away o il food delivery, coccolandosi nell’intimità della propria casa.

Magari con una gustosa pizza, da gustare da soli o in compagnia dei propri cari.

Non ci resta che mangiare

PIZZIUM, che non vuole avere sulla coscienza nessun cliente affamato, continua a mantenersi un punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere.

PIZZIUM offre la tradizionale Pizza Napoletana rivista in chiave moderna e originale.

Se da un lato, infatti, l’impasto viene lavorato con estrema cura e i prodotti utilizzati provengono dalle eccellenze italiane, dall'altro lato, pur non mancando le classiche pizze, vengono offerte specialità create con ricette innovative, unite a particolari abbinamenti di sapori.

PIZZIUM, infatti, propone un viaggio gastronomico lungo tutta la penisola italiana (isole comprese) da intraprendere gustando le sue Pizze Regionali.

Naturalmente preparate con ingredienti IGP e DOP, tipici della località di origine, queste pizze sono in grado di evocare, con un morso, ricordi legati ai luoghi familiari, oppure, di suscitare il desiderio di approfondire la conoscenza del BelPaese.

Una pizza dedicata ad ogni regione italiana, per un’esplosione di sapori

Tra la selezione delle Pizze Regionali, è assolutamente, da assaggiare la Toscana, ricca e golosa, con ragù di cinghiale e stracciatella pugliese.



Una pizza adatta alla stagione è la Lombardia, dai sentori molto autunnali, con zucca, fior di latte d’Agerola, gorgonzola e Grana Padano.



Sempre apprezzata, l’Emilia Romagna, saporita e verace, con la tipica mortadella IGP, fior di latte d’Agerola e granella di pistacchio.



Da provare, almeno una volta, la colorata Liguria: l’unione di fior di latte d’Agerola, pomodori datterini gialli, pomodori datterini rossi e pesto di basilico rendono il suo sapore molto delicato.



Queste specialità sono disponibili in asporto e delivery con Uber Eats.

Dal sapore molto originale è la pizza Marche, che riprende la nota pizza Rossini di Pesaro, accostando uova sode a fettine e maionese, su un letto di pomodori pelati e fior di latte d’Agerola.



La pizza Puglia, poi, non manca di carattere: è realizzata con burrata pugliese, capocollo, pomodori datterini gialli e olive nere.



Queste due pizze sono disponibili solo da asporto, data la loro delicatezza.

Ovviamente, PIZZIUM non priva i clienti delle amatissime pizze classiche, tra le quali si fa notare la Bufalina: pomodori pelati e mozzarella di bufala a fette la rendono semplice e saporita.

È disponibile da asporto e in consegna delivery con Uber Eats.





Per soddisfare tutti i palati, Pizzium offre anche una selezione di dolci, tra cui la nuova arrivata Delizia al limone, che regala, con un assaggio, profumi e sapori della Costiera.

A domicilio, con amore

Sempre nell’ottica di supportare i propri clienti, PIZZIUM ha introdotto un'altra novità, stringendo una collaborazione con Uber Eats; in questo modo, le delizie proposte (tranne dove diversamente specificato) sono disponibili per essere consegnate direttamente al proprio domicilio.

Visitando il sito di PIZZIUM, è possibile scoprire tutte le prelibatezze offerte