Rispetto per l’ambiente e pulizia efficace? Parti dai prodotti giusti

La nostra casa è il nostro nido.

Spazio prezioso dove vivere momenti felici con famigliari e amici, rifugio nelle giornate grigie, e luogo dove ci sentiamo sicuri e protetti. La casa è una proiezione di noi stessi, uno spazio dove viene raccolto tutto ciò che per noi è più prezioso, per questo vogliamo occuparcene sempre al meglio. E per fare ciò è indispensabile trovare i prodotti giusti, che dovrebbero essere efficaci e profumati, ma anche amici della natura e dell’ambiente.

E’ proprio da questo pensiero che nascono i prodotti di Mrs Meyer’s Clean Day, detergenti realizzati con materie prime di origine vegetale oli essenziali che, oltre a funzionare perfettamente contro lo sporco, sono anche piacevoli da utilizzare grazie alla loro fragranza.

Una fonte d’ispirazione d’eccezione

La nascita di questi prodotti si lega a una storia e a una persona vera: la signora Thelma A. Meyers, casalinga dell'Iowa, madre di nove figli, amante del giardinaggio, donna energica e pragmatica.

Un giorno una delle sue figlie, passando davanti agli scaffali di prodotti per la pulizia della casa di un supermercato, notò la mancanza di detergenti che fossero composti da ingredienti naturali, o che avessero profumazioni piacevoli.

Da qui nacque l’idea alla base di Mrs. Meyer’s Clean Day, nome scelto dalla figlia proprio in onore della madre.

Anche le profumazioni ricordano la signora Thelma: si tratta infatti di fragranze tipiche dei giardini delle case del Midwest americano, dove Thelma ha cresciuto i propri figli e ha da sempre curato il suo giardino.

Un giardino dentro casa

Utilizzando questi detergenti a base naturale, i profumi di un intero giardino verranno portati fin dentro la vostra casa.

Potrete scegliere tra il mix Limone e Verbena, che diffonde un profumo rinvigorente e rinfrescante grazie al tocco frizzante degli agrumi si unisce alla leggerezza della verbena, che fiorisce all’inizio dell’estate.

La Lavanda è da sempre apprezzata per il suo sentore floreale, dall’effetto rilassante, sarà in grado di regalare, alla casa, un’aria serena e accogliente.

La Peonia è caratterizzata da bellissimi fiori, con un'incredibile colorazione e un profumo dolce, piacevole e fresco. La fioritura della peonia segna l’inizio della bella stagione. La casa si riempie di un aroma lieve e calmante.

Il Basilico ha un profumo fresco e penetrante che risulta sia particolare che familiare ed inconfondibile. Una fragranza di erbe fresca e stimolante, capace di donare agli ambienti della casa energia e allegria.

Troverete queste fragranze disponibili in diversi formati: a partire dalla cura della persona con i saponi per le mani, ai detergenti per la casa come il concentrato multisuperfice e lo spray detergente, fino al sapone per piatti e stoviglie.

Pulizia efficace e fragranza fenomenale

Avere una casa pulita e profumata, rispettando al tempo stesso la natura? Con i prodotti Mrs Meyer’s Clean Day si può!

Infatti oltre a essere creati partendo da risorse di origine naturale, e con formule biodegradabili, anche la stessa confezione che contiene il prodotto è amico della natura: è infatti realizzato con almeno il 30% di PCR (plastica riciclata post-consumo).

Inoltre tutta la gamma non viene infatti mai testata su animali.

Mrs Meyer’s Clean Day da così inizio alla sua ‘rivoluzione del pulito’, introducendo prodotti profumatissimi ed efficaci per la cura della vostra casa. Li trovate già disponibili presso i punti di vendita Coin, i garden center Viridea, su Amazon.it. e da ottobre anche presso i punti di vendita Il Gigante.