Operatori e anziani insieme, per fare di una difficoltà un obiettivo da superare

Prendersi cura di un anziano, spesso non autosufficiente, può essere un lavoro impegnativo e totalizzante. Lo sanno bene tutte quelle famiglie che, per motivi di tempo o di lavoro, non sono sempre in grado di portare a termine tale compito nel modo desiderato.

Affidarsi a una struttura residenziale privata, che assicuri professionalità e, soprattutto, umanità nel rapporto con l’anziano, può essere dunque la soluzione ideale, oltre che una valida alternativa all’assistenza a domicilio, la quale spesso non risponde in toto alle effettive esigenze delle famiglie e dell’assistito stesso.

In Friuli, una struttura residenziale dedicata agli anziani

In Friuli Venezia Giulia esiste una realtà particolare che ha fatto della cura e dell’accoglienza della fascia più fragile della popolazione la propria ragion d’essere. Residenze @nord in FVG è un’unione di strutture residenziali dedicate, pensate proprio per andare incontro alle necessità di tante famiglie e anziani sul territorio.

Ciò che rende tanto apprezzate le Residenze @nord in FVG è la presenza di personale affidabile, preparato e competente, ma soprattutto sempre attento ai bisogni dell’assistito e dotato di una qualità che non si può imparare, ma che bisogna possedere innata: l’empatia. La capacità degli operatori di Residenze @nord in FVG di mettersi nei panni dell’anziano e, al contempo, porsi al suo fianco come supporto costante, permette di costruire insieme un rapporto più umano e soddisfacente per l’assistito, che può così vivere gli ultimi anni della sua vita in totale serenità, circondato da chi sa prendersi cura di lui nel modo migliore e con la possibilità di ricevere i propri familiari in un ambiente a lui congeniale.

Tanti servizi a disposizione dei più fragili

Residenze @nord in FVG può contare su quattro strutture socio-assistenziali che accolgono in via continuativa o temporanea, le persone anziane non autosufficienti o la cui permanenza in casa non è più possibile.

• Residenza Ianus a Palmanova (UD)

• Residenza Caris a Udine

• Residenza Sant’Anna a Udine

• Villa Sissi a Opicina (TS)

Quattro luoghi accoglienti, sani e sicuri, in grado di offrire agli ospiti un’ampia gamma di servizi di assistenza medico-sanitaria, attività riabilitativa e ricreativa, potendo contare su spazi e ambienti interni confortevoli e a misura d’anziano e su giardini esterni immersi nel verde, ideali per lo svago fuori dalle quattro mura della struttura nei giorni di sole. Si aggiunge un team di professionisti che conta medici, infermieri e operatori sanitari quotidianamente impegnati per rendere il soggiorno piacevole e sereno e per fare di ogni difficoltà un obiettivo da superare insieme.

Tutti elementi che, uniti fra loro e condivisi costantemente con l’ospite e con la sua famiglia, risultano fondamentali da un lato per far sentire lui realmente a casa propria e i familiari più tranquilli e fiduciosi sulle cure e le attenzioni prestate all’anziano in loro assenza.

Invitiamo, dunque, a visitare il sito Residenze @nord in FVG o seguire la pagina Facebook per conoscere meglio queste realtà e scoprire di più su tutti i servizi offerti e i contatti necessari per consentire ai propri cari di accedere alle strutture.