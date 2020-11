Ecco perché smart working e WiFi affidabile e veloce sono strettamente legati

Mantenere una connessione stabile in tutta la casa, per lavoro e per svago, è ormai irrinunciabile

Una delle novità introdotte durante il 2020 è rappresentata dallo smart working.

Scelta necessaria per limitare gli spostamenti e preservare la salute dei lavoratori, questa pratica in Italia non era molto in uso prima di quest’anno, un po’ per cultura e un po’ per la carenza di strutture adeguate.

Infatti, l’Italia, per quanto riguarda la digitalizzazione, è in fondo alla classifica europea.

Le esigenze determinate dalla condizione in cui ci si trova, però, hanno reso manifesta l'importanza di tutti i servizi online, nonché l’opportunità di averne accesso in maniera adeguata.

Rete WiFi domestica, connessione internet e relativi problemi

L’attuale situazione ha, poi, messo in luce anche la necessità di accedere a una connessione Internet veloce e avere una rete WiFi domestica adeguata che consenta lo sfruttamento della potenza per cui si paga.

Supportare più dispositivi connessi simultaneamente offrendo a tutti la velocità necessaria è diventato fondamentale, indipendentemente da ciò che si fa: lavorare, seguire lezioni online, guardare contenuti in streaming o giocare.

Quando ci si prende un momento di pausa, e si guarda un film, non c’è cosa più odiosa del buffering, ossia quella rotella che gira su un’immagine ferma; stessa cosa quando un gioco online comincia a laggare.



Se a ciò aggiungiamo che i dispositivi che necessitano di WiFi diventeranno sempre più numerosi, una connessione domestica eccellente che li supporti è una prerogativa irrinunciabile.

Una soluzione per una rete WiFi performante

Una valida soluzione è quella proposta da Netgear, da sempre leader nell’innovazione.

La storica azienda americana è stata la prima a lanciare sul mercato mondiale Orbi, il Sistema Mesh WiFi.

Questa soluzione, lanciata 3 anni fa, è stata progettata per rispondere al bisogno crescente di WiFi nelle case, a supporto dei tanti dispositivi che ognuno possiede.

Lo scenario attuale rende tale necessità ancora più urgente, considerata la realtà che, oggi si sta vivendo, fatta di lavoro e didattica a distanza.



Orbi, composto da un router e un satellite, crea una rete WiFi veloce e performante in tutta la casa, superando tutti gli ostacoli e garantendo prestazioni di ottimo livello.

Da qualche mese Orbi integra il WiFi 6, l’ultimo standard tecnologico disponibile che permette di collegare alla rete domestica ancora più dispositivi contemporaneamente, offrendo maggiore banda per tutti.

Finalmente, ogni dispositivo può svolgere, al meglio, la propria funzione

In questo modo, Orbi Sistema Mesh WiFi 6 consente una totale copertura della casa, grande o piccola che sia, offrendo una rete stabile ed efficiente per tutta la famiglia, capace di supportare tutte le attività svolte, senza distinzione.



Se si è creato un ufficio improvvisato in casa, se si partecipa a una video riunione mentre i figli fanno lezione online, se ci si concede un momento di shopping su smartphone, se ci si gode un film in streaming, mentre un altro membro della famiglia si dedica al gaming, i problemi legati al WiFi scompariranno; si potrà fare tutto, contemporaneamente, senza sgradevoli interruzioni o rallentamenti.



Tutto questo, tenendo in considerazione che Orbi Sistema Mesh WiFi 6 permette di collegare fino a 60 dispositivi alla rete domestica: non supporta, infatti, solo tablet, pc e smartphone, ma anche videocamere di sicurezza, elettrodomestici, televisori, console di gioco e assistenti vocali.

A tale proposito, Orbi Sistema Mesh WiFi 6 è perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google; questo consente l'uso dei comandi vocali per controllare la rete WiFi domestica.

Anche l’aspetto della sicurezza non è stato trascurato; la ricezione e trasmissione dei documenti di lavoro, nonché la navigazione in rete di bambini e ragazzi, sono al sicuro.

Orbi Sistema Mesh WiFi 6, infatti, dispone di Netgear Armor, un antivirus che protegge, completamente, la rete domestica (tutti i dispositivi connessi sono, così, monitorati).

Inoltre, Netgear Armor invia avvisi, in tempo reale, direttamente sullo smartphone (o sul computer), ogni qualvolta una minaccia viene rilevata o bloccata.

Per avere una panoramica di tutti i sistemi WiFi disponibili e per capire qual è il più adatto alla propria abitazione, è possibile visitare il sito Netgear.