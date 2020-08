Ecco alcuni piccoli accorgimenti per contribuire alla sicurezza dei nostri figli

L’inizio dell’anno ha portato con sé una situazione anomale e inaspettata, che ha condizionato la vita di tutti. Nuovi temi si sono fatti spazio nella quotidianità, puntando l’attenzione su argomenti che, in precedenza, non venivano considerati così tanto.

Il termine “sicurezza”, per esempio, è stato, senza dubbio, uno dei più utilizzati e ricorrenti durante la parte trascorsa di questo 2020. Sicurezza presso le strutture pubbliche, presso i negozi, nonché per le persone.

Si è, infatti, prestata massima attenzione alla sicurezza degli individui, al fine di preservarne, il più possibile, la buona salute.

Ci si è focalizzati sul rendere gli ambienti comuni vivibili e accessibili in maniera serena, accertandosi, inoltre, che ogni persona seguisse le norme basilari per garantire un’interazione sociale sicura e priva, per quanto possibile, di pericoli.

Ecco, quindi, che ogni individuo si è dotato di mascherine e disinfettanti per le mani, sempre assicurandosi di mantenere il distanziamento sociale.

Ora, anche se la situazione sembra stia, lentamente, migliorando, non è certo il momento di abbassare la guardia, soprattutto in vista di un graduale ritorno alla normalità.

A settembre, per esempio, ci si prepara alla riapertura delle scuole e, sicuramente, per tutti i genitori la priorità sarà proprio la sicurezza dei propri figli: la consapevolezza che bambini e ragazzi potranno rientrare in classe nella maniera più serena possibile può contribuire ad alleviare ansia e preoccupazioni. Le scuole, ovviamente, seguiranno le direttive governative, ma può essere una buona idea rendere i propri figli autonomi nel tutelare sé stessi, fornendogli gli strumenti basilari.

Mondo Carta ha pensato ad un pratico kit anticovid, ideato proprio in previsione del rientro in classe. Tale kit è costituito da mascherina, salviette monouso e stick gel igienizzante.

Da 17 anni, Mondo Carta si occupa della vendita di prodotti monouso di carta e plastica a Palermo. Presso il negozio è possibile trovare una grande varietà di articoli, tra i quali tovagliati e coprimacchie in tessuto non tessuto, prodotti per il take away, prodotti per l'imballaggio come nastri e spaghi. Inoltre, Mondo Carta propone articoli in plastica e carta, come piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, rotoli di carta, scatole per alimenti, contenitori per alimenti, scatole per la pizza e vassoi, disponibile sia al dettaglio che all’ingrosso.

Professionalità e passione del team, unite alla qualità dei prodotti e all’ampia offerta, hanno fatto sì che Mondo Carta diventasse un punto di riferimento in Sicilia.

Il negozio si preoccupa, da sempre, di far fronte alle esigenze dei propri clienti; ecco perché procurarsi il kit sarà davvero semplice ed economico. Verrà, infatti, venduto presso tutte le edicole italiane ad un prezzo davvero conveniente.

