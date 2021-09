Quando il trasferimento presso una RSA è una scelta d’amore

In caso di esigenze particolari, spesso il supporto familiare non è sufficiente. Per questo ci si può rivolgere alle RSA, dove professionisti e personale medico lavorano insieme per il benessere degli ospiti

Ogni membro della famiglia è importante: perciò si cerca di proteggere e prendersi cura di quelli più fragili, al meglio delle proprie possibilità.

È in quest’ottica che, in determinate occasioni, si rivela necessario rivolgersi ad una RSA, presso cui la permanenza può essere variabile, andando da un periodo limitato nel tempo ad un soggiorno più lungo, a seconda delle esigenze.

Magari perché una persona cara anziana ha subito un’operazione e ha bisogno di aiuto per il proprio recupero fisico, oppure perché in famiglia non ci si può dedicare con costanza ed efficienza a chi si trova in stato di bisogno, la RSA si dimostra una risorsa preziosa, in grado di sollevare il carico fisico ed emotivo che i familiari sono costretti ad affrontare.

Valida alleata nel prendersi cura di coloro cui si vuole bene, ma che sono fragili e hanno necessità di una cura speciale e professionale, la RSA offre numerosi servizi pensati per rendere piacevole il soggiorno dei propri ospiti.

Oggi, infatti, le residenze sono strutturate prestando attenzione al benessere a 360°, prendendo in considerazione la condizione fisica, morale e psicologica.

Ci si può, quindi, rivolgere con fiducia alla struttura che risponde meglio ai bisogni del proprio caro.

Una Residenza tra mare e natura

Vedetta del Colle, RSA di comprovata esperienza, è conscia di quanto sia delicato il momento in cui una persona viene trasferita presso una struttura, per questo si impegna per rispondere, al meglio, alle esigenze dei propri ospiti.



Già la posizione in cui si trova è significativa; Montenero, infatti, è situato a pochi chilometri da Livorno, cui è ben collegato.

Al contempo, però, trovandosi in collina, la struttura è immersa nel verde ed è vicina al mare: gli ospiti possono, così, godere del clima marittimo, particolarmente salubre.



Inoltre, gli spazi interni sono studiati per offrire il massimo comfort ed essere il più accoglienti possibile.

Molta cura viene dedicata alle camere, ampie e luminose; queste, per la maggior parte, dispongono di travi a vista e godono di un meraviglioso panorama, che si può ammirare dalle grandi finestre o dalle ampie terrazze.

Sono disponibili stanze sia singole che doppie, dotate di bagno e doccia (fruibili, anche, da ospiti disabili).

Per mantenere le camere pulite ed accoglienti, personale dedicato effettua una pulizia quotidiana, sempre nel pieno rispetto della privacy degli ospiti.



Naturalmente non mancano gli spazi comuni, pensati per garantire comfort e svago agli ospiti; per questo sono disponibili servizi per disabili e ogni piano della struttura ha accesso a un ascensore.

Sono, inoltre, presenti tre salette TV, una sala di lettura e un luogo di culto interno alla struttura.

C’è, anche, una palestra, data l’importanza dell’attività fisica nel mantenimento di un buono stato di salute.

Movimento fisico, fondamentale durante tutta la vita

Presso Vedetta del Colle si è consapevoli di quanto l’attività fisica sia importante durante tutte le fasi della vita, compresa la “terza età”: per questo mette a disposizione dei propri ospiti una palestra ben attrezzata.

Praticare esercizio fisico con costanza, infatti, consente di ritardare gli effetti negativi causati dal passare del tempo contribuendo, contemporaneamente, al mantenimento delle funzioni.

Studi scientifici supportano la teoria secondo la quale un’attività motoria costante si ripercuota positivamente a livello fisico e mentale.



L’attività della palestra, però, non si limita a questo, ma si dedica anche all’esercizio motorio post-trauma o di recupero; sotto la supervisione di un fisioterapista (facente parte dello staff della RSA), l’ospite viene aiutato a recuperare il prima possibile la mobilità e il tono muscolare, con lo scopo principale di contrastare il declino motorio.

L’attività svolta si basa, principalmente, su 3 punti:

recupero della forza e resistenza

recupero dell’allungamento muscolare

recupero dell’equilibrio

Ovviamente, il programma di recupero è studiato sulle necessità della persona.

Servizi dedicati alla persona

I servizi offerti sono svolti con cura e attenzione da personale altamente preparato, così da poter garantire, costantemente, la serenità e il benessere degli ospiti.



Vedetta del Colle dispone di assistenza infermieristica: gli infermieri presenti presso la RSA somministrano, agli ospiti, le terapie farmacologiche che già seguono. Inoltre, rimangono a disposizione per qualsiasi necessità possa sorgere, sempre con estrema cura e nel pieno rispetto della persona.

Il team specializzato è, infatti, stato selezionato non solo per l’elevata professionalità, ma anche sulla base di una vera e propria attitudine a questo lavoro: la componente umana viene considerata uno dei punti fondamentali da soddisfare.



Per offrire sicurezza e tranquillità agli ospiti, è inoltre disponibile l’assistenza 24 ore su 24, così che questi non si sentano mai soli.

Oltre agli infermieri, infatti, sono anche presenti in struttura OSS, che presiedono, su turnazione, la Casa di Riposo, sia di giorno che di notte.



In particolare, viene offerta assistenza continua alle persone non autosufficienti, aiutandole e supportandole durante tutte le attività quotidiane, sempre con il tatto che contraddistingue il team di Vedetta del Colle.



L’attenzione alla salute riguarda tutti gli aspetti della vita della persona, compresa l’alimentazione.

Per questo motivo, la RSA dispone di una cucina interna, il cui personale collabora a con un medico nutrizionista.

Vengono quindi studiate, e realizzate, pietanze gustose, sulla base della dieta mediterranea, ma adattate alle esigenze di ognuno e prestando attenzione, per esempio, a intolleranze e allergie.

In questo modo è possibile gustare menù eccellenti e salutari, preparati con materie prime di qualità e stagionali.

Vedetta del Colle è strutturata e organizzata per prendersi cura dei propri ospiti nel modo migliore, non solo sotto l’aspetto professionale, ma anche umano, il tutto allo scopo di rendere il soggiorno presso la residenza sereno e piacevole, indipendentemente dalla sua durata.