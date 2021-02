Alle porte la festa dedicata all’Amore, uno dei sentimenti più forti e coinvolgenti

Scriveva Dante: “amore ... non è altro che unimento spirituale de l’anima e de la cosa amata”.



Poeti e filosofi hanno provato a definirne il significato più profondo, eppure ancora non si è arrivati a comprenderlo appieno.

In effetti, limitare l’amore a qualche riga stampata su un vocabolario non è davvero possibile.

Si tratta di un sentimento complesso, pervasivo, che sconvolge corpo, mente e anima.

Come un raro e prezioso fiore richiede costante attenzione e va coltivato, con dedizione e delicatezza: se, infatti, ha inizio in maniera eclatante, con grande passione e trasporto, nel tempo assume un’accezione più mentale e spirituale, consolidandosi nella conoscenza dell’altro e nella sintonia che si riesce ad instaurare.

Dopo l’idillio, infatti, si scoprono i reali pregi e difetti dell’altra persona e, proprio per questi, la si ama, desiderandone il bene e la felicità.

Splendida la complicità che si può ricreare, fatta di piccoli gesti quotidiani e di tenere attenzioni, che fanno ri-innamorare tutti i giorni.

Eppure, anche se in cuor proprio si è coscienti di ciò che si prova, è fondamentale impegnarsi per dimostrare alla dolce metà quanto sia importante; bisogna, quindi, attivarsi, affinché non si estingua il fuoco di questo sentimento.

San Valentino, un’occasione per dimostrare il proprio amore

Un’ottima occasione per dimostrare i propri sentimenti è offerta dall’arrivo di San Valentino: celebrare l’amore per qualcuno organizzando o regalando qualcosa di speciale è sempre bello.

E proprio ora che la festa di San Valentino è alle porte e che non si sa come (e se) si potrà festeggiare, si può cogliere l’occasione per dedicare un pensiero speciale alla persona amata, anche a distanza.

Se, infatti, magari non si potrà cenare insieme (se non in remoto) e non ci si potranno scambiare regali in presenza, si può optare per far recapitare il proprio dono.



Tra i regali più apprezzati, significativi e d’effetto vi sono, sicuramente, i fiori: eleganti piante e composizioni d’effetto possono offrire un momento di gioia a chiunque li riceva.

Nell’immaginario si tratta, un po’, di una situazione che ricorda quelle dei film: suona il campanello, ci si presenta al corriere per ritirare il pacco e si scopre che si tratta di uno splendido mazzo di fiori.

È sempre bello scoprire che la persona che si ama ha dedicato del tempo per organizzare una sorpresa speciale.

Molto emozionante.

Un complice per organizzare la sorpresa perfetta

Interflora è pronta a sostenere tutte le coppie che vogliono dirsi “ti amo” con un gesto semplice, ma carico di significato.

Infatti, oltre a fiori e piante per tutte le occasioni, ha preparato delle idee dedicate proprio a San Valentino.

Agli immancabili mazzi di rose, alle creative composizioni di fiori vari e alle raffinate orchidee in vaso, si affiancano idee regalo create ad hoc per l’occasione, come regali preziosi, bottiglie di champagne o cioccolatini.

Bellezza e dolcezza si uniscono per sorprendere ed emozionare.



Interflora, in questo senso, è una garanzia, data la lunghissima esperienza nel settore: è oltre un secolo, infatti, che si occupa di realizzare creazioni floreali dallo stile unico, originale e inconfondibile; per ottenere il risultato migliore, utilizza fiori freschissimi e di elevata qualità, che vengono lavorati dal fiorista più vicino al luogo di destinazione poco prima della consegna.



A tal proposito, è davvero facile far recapitare il proprio omaggio floreale, dato che Interflora effettua consegne sia in tutta Italia che internazionali.

Non solo: è disponibile, anche, la consegna in giornata: in questo modo, l’omaggio floreale scelto raggiungerà il destinatario a poche ore dall’ordine.



È possibile scoprire tutte le creazioni e le proposte di Interflora visitando il sito.

Inoltre, per avere consigli su come occuparsi delle proprie piante, nonché mantenersi aggiornati riguardo tutte le novità disponibili, basta seguire la pagina Facebook.