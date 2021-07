Dubbi sulla scelta del corso di laurea? Fai chiarezza grazie agli Open Day interattivi

Un'occasione unica per scoprire i corsi di studio e fare domande a professori e tutor

Ilfinalizzato all’è uno dei momenti più preziosi all’interno di un– e più in generale formativo – nella misura in cui pone lonella condizione di mettere correttamente a fuoco i proprie di conseguenza prendere lepiù coerenti con glied esistenziali.

Per essere efficace un percorso di studio non può prescindere dalla convivenza tra didattica disciplinare e orientamento. Perché solo attraverso il confronto tra docenti e allievi si raggiunge il cuore di ogni insegnamento: la costruzione della personalità futura dello studente e la concreta realizzazione delle proprie aspirazioni.

Una tre giorni formativa e interattiva

Proprio con l’obiettivo di permettere ai neo-diplomati e a tutti gli studenti delle scuole superiori di fare chiarezza nella scelta del proprio percorso accademico, l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata” ha organizzato il Virtual Open Day. Durante l’evento – che si terrà dal 5 al 7 luglio – verranno presentati i corsi di laurea dell’Ateneo, le materie oggetto di studio, i programmi e le modalità di accesso.

Il 5 luglio ci sarà la presentazione dei corsi di Economia e Medicina e Chirurgia. Il 6 luglio è il turno di Giurisprudenza e Scienze MM.FF.NN. Il 7 luglio, ultimo giorno di Virtual Open Day, sarà invece dedicato ai corsi di Ingegneria e Lettere e Filosofia.

I numerosi appuntamenti di Virtual Open Day – dedicati ai diversi possibili percorsi accademici – avranno orari diversi, in modo da permettere agli studenti partecipanti di costruire da sé un'esperienza formativa completa e a 360°. Consultando attentamente il programma completo, infatti, potranno cercare i corsi e le attività del Virtual Open Day più in linea con i propri interessi.

Virtual Open Day è un percorso interattivo grazie al quale i futuri studenti dell' Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” possono far chiarezza sugli insegnamenti previsti da ciascun corso di studi e sulle opportunità professionali ad essi connesse, ponendo domande direttamente ai docenti, tutor studenti dell’Ateneo e persone del mondo del lavoro che condivideranno le loro esperienze. Navigando sulla piattaforma possono consultare video e scaricare materiale informativo, visitare virtualmente le aule, i moderni laboratori, le biblioteche e gli ampi spazi esterni con il nuovo Virtual Tour, scoprire i servizi e le opportunità riservate agli studenti dell’Ateneo.

Registrati e partecipa

Come partecipare? È molto semplice: basterà prenotarsi compilando con le proprie informazioni personali un apposito form. Una volta terminato il processo di registrazione, si riceverà via mail il link per poter accedere alla piattaforma dedicata all’evento e scoprire così il mondo dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e tutte le opportunità che l’Ateneo riserva ai suoi studenti.