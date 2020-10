Lo studio pone le basi per il futuro: è tempo di scegliere la scuola per i propri figli

Il percorso formativo italiano prevede alcuni “step”, durante i quali gli studenti si trovano a dover effettuare delle scelte che ne influenzeranno la carriera scolastica.

Sicuramente, il primo gradino è quello tra la Scuola Primaria (una volta chiamata “elementare”) e la Scuola Secondaria di Primo Grado (la ex “scuola media”).

Un secondo fondamentale passaggio è quello che si affronta a conclusione della frequentazione della Scuola Secondaria di Primo Grado verso la Scuola Secondaria di Secondo Grado.

È in questo momento, infatti, che i ragazzi (e le loro famiglie) devono scegliere quale direzione prendere, verso quale tipo di formazione orientarsi, riflettendo se vorranno proseguire gli studi o inserirsi subito nel mondo del lavoro.

Insomma, si tratta di un momento che non va preso sottogamba: i giovani studenti vanno, quindi, sostenuti e accompagnati durante questa importante scelta, non solo dalla famiglia, ma anche dagli istituti scolastici.

La scelta del percorso formativo

Per questo motivo, le Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni, tradizionalmente attente ed esperte in materia di educazione e di orientamento, hanno organizzato una serie di iniziative (workshop, open day / open night, colloqui diretti), volte proprio ad aiutare i ragazzi e loro famiglie a orientarsi tra le possibilità offerte.

In particolare, sono state fissate alcune date per delle visite in presenza (open day / open night), nelle modalità e con le procedure dettate dall’emergenza sanitaria tuttora in corso.

Gli appuntamenti da non perdere

Scuola Secondaria di Primo Grado “Ercole Marelli”

Sabato 14 novembre 2020 alle ore 9,00 alle ore 12,00

Scuola Secondaria di Secondo Grado “Ernesto Breda” e Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP “Enrico Falck”

Venerdì 6 novembre 2020 con turni di visita dalle ore 18 alle 21

Sabato 7 novembre 2020 dalle 8.30 alle 11.10

Venerdì 8 gennaio 2021 dalle 18 alle 21

Gli open day/open night rappresentano un’occasione speciale per approfondire in maniera diretta la conoscenza dei vari percorsi di studio; possono partecipare sia i giovani interessati che le relative famiglie.

Inoltre, sono aperte le iscrizioni ai workshop dedicati alla presentazione e all’approfondimento degli indirizzi di studio offerti dalle Opere Sociali Don Bosco: si terranno in presenza, dalle ore 14 alle ore 16, nei mercoledì indicati nel sito.

I workshop consistono in un’esperienza laboratoriale diretta in cui i ragazzi hanno la possibilità di iniziare a conoscere una o più materie, in maniera pratica, interagendo con i docenti, i formatori e gli allievi delle Opere Sociali; la partecipazione è libera, previa registrazione.

Accedendo al sito è possibile visionare i singoli eventi creati sulla piattaforma Eventbrite e prenotare un posto. Selezionando le opzioni disponibili, oltre che iscriversi, è possibile consultare nel dettaglio le modalità di partecipazione.

Per gli accompagnatori (genitori/tutori) dei ragazzi e delle ragazze che parteciperanno ai workshop del Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP “Enrico Falck”, c’è anche la possibilità di visitare i laboratori del CFP guidati dai formatori/docenti dell’Istituto.

Verranno organizzati piccoli gruppi, in cui gli accompagnatori seguiranno i partecipanti durante lo svolgimento della visita.

Le Opere Sociali Don Bosco hanno anche realizzato alcuni filmati, proprio con lo scopo di offrire una panoramica generale riguardante i diversi istituti.

Enrico Falck, Ernesto Breda, Ercole Marelli

È disponibile il video del Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP “Enrico Falck”, che introduce alle discipline e fornisce informazioni riguardo alla scuola.

La Scuola Secondaria di Secondo Grado “Ernesto Breda”, per farsi conoscere, ha preferito affidarsi alle immagini inerenti le attività quotidiane svolte presso l’istituto.

Infine, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Ercole Marelli” ha lasciato la parola ai ragazzi, che con brevi commenti hanno voluto aprire una piccola finestra sulla realtà che vivono tutti i giorni.

Da tutte queste iniziative si evince quanto, per le Opere Sociali Don Bosco, sia fondamentale l’orientamento alla scelta in ingresso, sia per le famiglie che per gli studenti, dato che si tratta di una selezione fondamentale per il proprio futuro.

Finalmente, è possibile una scelta tanto importante con consapevolezza e serenità. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito.