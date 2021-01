Hi-tech ed elettronica: la settimana dello shopping tecnologico è arrivata

Udite, udite, gente: l’anno nuovo si apre con grandi novità e notizie interessanti per tutti. Questo sarà l’anno della riscossa per le chiacchieratrici compulsive smartphone-dipendenti, per i casalinghi disperati sfiniti da lockdown, smartworking e marmocchi urlanti che corrono per casa h24, per i cultori della Serie A o del grande cinema da godere rigorosamente su maxischermo, appollaiati sul divano di casa. Ma, soprattutto, questa è una chiamata a drizzare le antenne per tutti coloro che amano smanettare con prodotti tecnologici di ultima generazione e che vogliono potersi godere il tempo passato tra le quattro mura di casa, grazie alle tante comodità che oggi l’hi-tech è in grado di offrire.

Ebbene, per tutti voi, signore e signori, giovani e adulti, la settimana degli sconti su tantissimi prodotti tecnologici è finalmente arrivata. E di sorprese ne riserva parecchie!

Parliamo, infatti, di promozioni imperdibili e offerte tentatrici su una vasta selezione di articoli di hi-tech ed elettronica. Parliamo di un 10% di sconto su tanti prodotti di telefonia, così come di un 20% su altrettanti TV di ultima generazione e di un ottimo 25% di ribasso su una vastissima selezione di grandi e piccoli elettrodomestici, compresi quelli dedicati a climatizzazione e riscaldamento domestico.

Insomma, parliamo dell’Orange Best di Expert, la promozione che vi dà il benvenuto a braccia aperte in questo 2021 e che è valida nella settimana dal 18 al 24 gennaio in tutti punti vendita Expert e sul sito web. Tante proposte a prezzi iper-competitivi, tutte da scoprire sfogliando il volantino, vagliando la selezione online o recandosi direttamente nel negozio Expert più vicino dove potrete trovare la selezione più ampia.

Eccovi qualche chicca, tanto per farvi un’idea:

LAVATRICE INDESIT , 8 chili e motore inverter, scontata del 25% , a soli 277 €

, 8 chili e motore inverter, , a soli 277 € POLTI VAPORELLA SIMPLY , il ferro generatore di vapore ad autonomia illimitata per stirare in modo semplice e veloce. Lo sconto del 25% vi permette di portarvelo a casa con soli 98 €

, il ferro generatore di vapore ad autonomia illimitata per stirare in modo semplice e veloce. Lo vi permette di portarvelo a casa con soli 98 € TV LG 55”, 4k e tecnologia HDR, scontato del 20% e vostro a soli 751 €

55”, 4k e tecnologia HDR, e vostro a soli 751 € SMARTPHONE XIAOMI Redmi Note 9 Pro, con 4 fotocamere e super processore Qualcom Snapdragon. In questo caso lo sconto è del 10% e il prezzo di soli 243 €

E allora, ripescate dal cassetto quei vecchi desideri che avevate accantonato e toglietevi finalmente lo sfizio di una vita con una sana giornata di shopping compulsivo all’insegna dell’hi-tech.

Insomma, da Expert vi attendono affari d’oro per tutti i gusti e per tutte le tasche, con le grandi marche in primo piano, selezionate dagli esperti e subito a portata di “metti nel carrello”, reale o virtuale che sia.

Ma attenzione, perché qui, nero su bianco, non trovate che un piccolo assaggio di ciò che vi attende sul sito e in negozio: una vera e propria abbuffata di prodotti hi-tech ed elettronici con cui fare il pieno per tutto l’anno e prepararvi ad affrontare, con tutte le comodità tecnologiche possibili, questo 2021.