La bella stagione si apre all’insegna del risparmio con tanta tecnologia per la casa

Siete pronti? Il tempo delle pulizie di primavera è arrivato. Il consiglio per sbrigarle senza pensarci troppo? Fingete che quella polvere accumulata nel tempo sia la soffice spiaggia dorata su cui passeggerete questa estate, e che l’aria frizzantina, che entra oggi dalle finestre aperte, sia invece la frescura del condizionatore di casa che accenderete a palla mentre là fuori il sole di agosto farà boccheggiare tutti gli altri. Insomma, fantasticate un po’ e le tanto temute pulizie passeranno in un baleno.

E se ancora un condizionatore non lo avete, nessun problema, perché gli sconti sui climatizzatori sono già cominciati e sono a dir poco imperdibili.

Ad aprire la bella stagione delle grandi offerte è Expert che, con la promozione Lo Sconto che Conta, valida fino al 25 aprile, propone una fresca ventata di prodotti tecnologici, elettronica ed elettrodomestici, pronti a rendere più confortevoli le vostre calde giornate da tappati in casa. Non solo condizionatori, ovviamente, ma hi-tech casalingo a 360°: smartphone e laptop per comunicare a distanza e passare qualche ora davanti a film o sui social, aspirapolveri e grossi elettrodomestici di ultima generazione per facilitarvi la vita di tutti i giorni.

Per dimostrarvi quanto Expert abbia pensato a coprire ogni possibile occasione di vita casalinga, eccovi una piccola selezione di prodotti delle migliori marche, tratta direttamente dal volantino delle offerte di Expert:

• Lavatrice Whirpool AUTODOSE DA 8 KG che, grazie all’autodosaggio del detersivo, permette di fare 20 venti lavaggi con una sola ricarica. In offerta a 399,00 € ( 699,00 €).



• Climatizzatore Samsung Malibù in classe A++, per prepararsi all’estate, avere da subito l’aria più pura e nessuna attesa per l’installazione. In offerta a 399,00 € ( 599,00 €).



• Notebook Lenovo Ideapad 5, con processore Intel core i7, SSD da 512 giga e display full-HD, perfetto per lo smartworking o lo studio. In offerta a 749,00 € ( 899,00 €)



• Smartphone Xiaomi Redmi Note 9 che, grazie alla Quad Camera da 48MPX e alla memoria da 128 giga, permette di catturare gli attimi più belli e tenerli sempre con sé. In offerta a 169,90 € ( 229,90 €).

Certo, con tutta questa tecnologia a distrarvi, rischiate di dimenticarvi l’obiettivo iniziale: fare le pulizie di primavera. Pensavate di averle scampate, ma non è così. Expert è il primo a non essersene dimenticato e, per questo, vuole facilitarvi ancora le cose con tante offerte speciali a tema pulizie di primavera, sui migliori alleati per tenere una casa perfettamente pulita. Un esempio su tutti?

• Robot aspirapolvere Irobot Roomba E5, controllabile dallo smartphone mentre pulisce in autonomia i pavimenti di casa. In offerta a 269,00 € ( 399,00 €).

Insomma, per prepararsi a un’estate di fuoco, niente di meglio di due settimane altrettanto infuocate di sconti da acchiappare al volo da Expert, sul sito web e in negozio, dove gli esperti vi attendono in totale sicurezza con tanti prodotti tecnologici delle migliori marche.