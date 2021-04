Un sostegno concreto alla DAD: alla scoperta del Voucher Pc

L’con cui conviviamo da ormai più di un anno ha avuto e continua ad avere un impatto rilevante su qualsiasi momento della nostra, toccando sia la sfera privata che quella professionale.

Tra gli ambiti che hanno subito maggiormente le conseguenze della pandemia e delle limitazioni predisposte dal governo per contenere la diffusione del Covid, c'è sicuramente la scuola: per mesi insegnanti e studenti hanno dovuto ricorrere alla didattica a distanza (DAD), molto spesso senza avere a disposizione strumenti e infrastrutture informatiche adeguate a questa esigenza.

Per questa ragione il governo – al fine di garantire a tutti un’offerta formativa conforme agli obiettivi ministeriali – ha stanziato dei fondi indirizzati alle famiglie e dedicati all’acquisto di strumenti informatici. Il cosiddetto Voucher Pc, infatti, è un bonus di 500 € spendibile per comprare un Pc, un tablet e per migliorare – o attivare – la connettività.

Il Voucher Pc: un'occasione (al momento) in parte inutilizzata

Tuttavia, dei 200 milioni di euro stanziati dal governo ne sono stati utilizzati solamente 70 – meno del 40% – e questa opportunità concreta per migliaia di famiglie risulta in gran parte non sfruttata e inutilizzata. Di seguito il dato puntuale per ciascuna regione con le relative rimanenze sul totale dei fondi stanziati.

Abruzzo: 7.000.000 € rimanenti su 8.600.000 € totali

Basilicata: 5.800.000 € rimanenti su 6.800.000 € totali

Calabria: 8.000.000 € rimanenti su 15.000.000 € totali

Campania: 22.000.000 € rimanenti su 37.000.000 € totali

Emilia-Romagna: 4.000.000 € rimanenti su 4.300.000 € totali

Friuli-Venezia Giulia: 1.450.000 € rimanenti su 2.225.000 € totali

Lazio: 4.900.000 € rimanenti su 5.300.000 € totali

Liguria: 1.950.0000 € rimanenti su 2.000.0000 € totali

Lombardia: 1.000.000 € rimanenti su 8.400.000 € totali

Marche: 750.000 € rimanenti su 2.300.000 € totali

Molise: 3.800.000 € rimanenti su 4.200.000 € totali

Piemonte: 2.000.0000 € rimanenti su 5.800.000 € totali

Prov. Bolzano: 950.000 € rimanenti su 1.050.000 € totali

Prov. Trento: 450.000 € rimanenti su 700.000 € totali

Puglia: 18.000.000 € rimanenti su 28.000.000 € totali

Sardegna: 13.000.000 € rimanenti su 16.000.000 € totali

Sicilia: 25.000.000 € rimanenti su 40.000.000 € totali

Toscana: 4.400.000 € rimanenti su 5.000.000 € totali

Umbria: 1.000.000 € rimanenti su 1.900.000 € totali

Valle d’Aosta: 300.000 € rimanenti su 400.000 € totali

Veneto: 2.600.000 € rimanenti su 5.000.000 € totali

Una situazione paradossale, come osserva Lorenzo Barbantini Scanni, manager dell'innovazione di ONDATLC – brand Italiano con sede in Austria e leader sul mercato europeo nel campo delle tecnologie per le telecomunicazioni, con una verticalità in materia di device per la didattica a distanza.





“In un periodo come quello che stiamo vivendo – sottolinea Barbantini – si moltiplicano le attività per supportare la digitalizzazione del Paese e delle nuove generazioni, e il divario tra chi può e chi non può fruire della formazione online è reso evidente da carenze nella connettività a banda larga e dalla disponibilità di computer. Il bonus, che prevede 200 € per la connettività e 300 € per il Pc, risponde perfettamente a questa esigenza. Dunque è bene che ciascuna famiglia ci faccia più che un pensiero e si affretti a usare il voucher prima che i fondi finiscano”.

L’urgenza di pensare a soluzioni capaci di porre rimedio a ad una carenza di dotazioni informatiche per la didattica a distanza – al fine di garantire a tutti gli studenti una formazione adeguata – era già emersa nel marzo dello scorso anno, durante il primo lockdown. E per far fronte a questa emergenza, ONDATLC si era messa immediatamente al lavoro per sviluppare un Pc a prezzo contenuto, capace al tempo stesso di soddisfare sia le esigenze della formazione scolastica da remoto, sia del telelavoro.

Il Pc Oliver Plus: uno strumento pensato appositamente per la DAD

“Come ONDA – spiega Barbantini Scanni - abbiamo sviluppato un Pc pensato per la DAD dove il lavoro è stato di sottrazione invece che di aggiunta di funzionalità.” Il risultato di questo processo è il Pc Oliver Plus – messo a listino da TIM insieme ai tablet di Samsung e LENOVO –, un computer adeguato alle specifiche emanate dal Ministero, con processore 4 core, 8 GB di Ram, 256 GB di hard disk SSD, webcam da 8 Mpx, connettività attraverso Wi-Fi, Bluetooth e USB.

Dotato di processore INTEL e di sistema operativo Microsoft, il Pc firmato ONDATLC è pensato appositamente per la didattica a distanza e le sue necessità. Non solo: grazie a un rete capillare di punti di raccolta l’azienda fornisce agli studenti e alle famiglie anche il servizio di assistenza tecnica.





E il tutto a un prezzo contenuto: con il bonus, infatti, il Pc Oliver Plus viene ottenuto a soli 99 € anziché i 399 € di listino e tramite TIM la relativa connettività viene erogata a 19,99 € mensili invece di 29,99 €.

Come accedere al bonus? Molto semplice: basterà recarsi in uno dei negozi TIM presenti sul territorio nazionale per richiedere l’attivazione del voucher o direttamente dal sito dell’operatore nazionale, nell’apposita sezione.

"La DAD ormai è diventata parte integrante della scuola e nessuna famiglia si può far trovare impreparata. – conclude il manager di ONDATLC – L’occasione è unica: utilizzate il Voucher Pc prima che i fondi messi a disposizione si esauriscano.”