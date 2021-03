Speciale Sanremo: diamo voce ai protagonisti

È un Sanremo particolare, diverso e controverso, quello del 2021: in un Italia ancora alle prese con pandemia e zone rosse, arancioni e gialle, sono altri i colori su cui sono puntati in questi giorni i riflettori. Sono i colori dei fiori sul palco dell’Ariston. Ebbene sì, il Festival della Canzone Italiana non si ferma e, con la sua 71° edizione, è tornato a far parlare di sé.

Perché di Sanremo, si sa, che se ne parli bene o se ne parli male, l’importante è che se ne parli: davanti alla tv, al bar, in ufficio, a scuola, oggi persino in videochiamata, il Festival è da sempre, volente o nolente, un catalizzatore di brusio di sottofondo, chiacchiericcio e gossip all’ultimo scoop. E chi siamo noi per restarcene in disparte?

Anche Today ha, infatti, deciso di dire la sua, lasciando però parlare i protagonisti di questo Festival. Lo Speciale Sanremo, proposto dalla redazione, ci accompagna in questi giorni di chermesse con tante notizie, aggiornamenti dell’ultima ora e interviste inedite tutte da seguire in diretta, o quando si è più comodi, anche su Facebook e su Youtube.

E allora, quest’anno, spegnete i televisori, perché Sanremo lo possiamo vivere anche da uno schermo diverso, quello del pc o dello smartphone, perché è qui che si scatena la bagarre, che si parla di moda, che si chiamano in causa cantanti, presentatori e ospiti d’onore, che si esprimono liberamente e senza peli sulla lingua le opinioni più disparate, qui si stimolano commenti, si stilano pagelle sera dopo sera e, beh, sì, si parla anche di musica, ovviamente. Già, perché a Sanremo si canta pure, ci credereste!

Ricordatevi una cosa: Sanremo non sarebbe nulla senza la voce di tutti noi.

E allora, caro Amadeus, aiutaci ad annunciarlo come si deve:

“Con: Speciale Sanremo. Dirige: l’orchestra di Today. Canta: l’Italia intera.”