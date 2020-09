Storia di un successo, tra arredamento, cucine moderne e impegno costante

A volte, impegno e passione possono davvero portare al successo. È il caso dei Mobilifici Rampazzo, una delle realtà storiche del Veneto.

Attivi sul territorio da 50 anni, sono infatti partiti da un piccolo punto vendita, per poi espandersi e arrivare ad essere un punto di riferimento nel campo dell’arredamento, dedicandosi non solo le case venete, ma anche quelle di Lombardia ed Emilia Romagna. In effetti, l’Azienda è arrivata, durante il 2019, a vendere circa 2000 cucine l’anno e ad accogliere oltre 25.000 visitatori.

La storia dell’Azienda ha inizio, precisamente, nel 1951 in provincia di Venezia dove Severino Rampazzo, fondatore del gruppo, ha aperto il suo primo punto vendita, decidendo di seguire la sua passione per l’arredamento. Negli anni, obiettivi sempre più ambiziosi portano all’apertura di altri negozi, allargando la propria offerta, la presenza sul territorio e, di conseguenza, il bacino d’utenza.

I suoi punti di forza possono essere così riassunti:

Grazie agli elevati volumi, i Mobilifici Rampazzo possono offrire mobili delle migliori marche (come Lube, Creo, Stosa, Calligaris, Arredo3, Tomasella, Moretti compact e molte altre) a prezzi estremamente convenienti

Grande attenzione viene prestata alla formazione, proprio per riuscire a creare, per ciascun cliente, il progetto più adatto a soddisfarne le esigenze

Grazie gli ampi spazi dei Centri, le esposizioni sono davvero complete .

Gli artigiani dei Mobilifici Rampazzo curano al meglio il montaggio: il personale impiegato, infatti, si occupa da oltre 30 anni di installazione. In molti casi, ci si può imbattere in squadre composte dai figli degli artigiani ormai in pensione.

L’interesse riscontrato nei propri confronti e l’incremento della clientela hanno spinto i Mobilifici Rampazzo ad aprire un nuovo punto vendita, inaugurato ad inizio del 2020: si tratta del Centro Cucine di Marcon (VE), in zona Valecenter. Uno degli showroom più moderni ed innovativi del Veneto, dedicato all'arredamento di uno degli spazi più importanti della casa: la cucina.

Gli altri negozi sono così dislocati: a Rovigo (RO), con i suoi 3000 mq di esposizione, si trova uno showroom all’avanguardia, completamente rinnovato a febbraio 2020, che si posiziona come strategico (nonché punto di riferimento) per l’arredamento nelle province di Rovigo, Ferrara e Bologna. Codevigo ospita l’outlet (PD), che offre 2000 mq di esposizione di mobili provenienti dalle mostre degli altri showroom e mobili di occasione a prezzi sempre scontati. A Piove di Sacco - Palazzo Santini (PD) si trova la sede storica dell’Azienda (completamente restaurata nel 1998).

Infine, a Cadoneghe (PD) e a Marcon (VE) sono presenti gli showroom “futuristici” che espongono tutti gli arredi più belli, dove sono ricreati ambienti di vita quotidiana per aiutare i clienti ad arredare le loro case in maniera funzionale mantenendo sempre un design accattivante.

I Mobilifici Rampazzo hanno dato massima attenzione anche nella maniera in cui hanno affrontato la pandemia in atto: appena è stato possibile riaprire, infatti, tutti i membri dello staff si sono impegnati tempestivamente ad adeguare i punti vendita alle disposizioni governative, dotandoli dei dispositivi necessari. Inoltre, si sono prontamente organizzati per ricevere i visitatori su appuntamento, così da evitare assembramenti e garantire la massima sicurezza di clientela e personale. Da poco è stato anche completamente rinnovato anche il sito web www.mobilificirampazzo.it dove è presente un blog con tantissime informazioni utili su come arredare casa e il catalogo completo di tutti i prodotti e le ultime novità di design del settore

La ripresa è stata rapida, tanto da registrare un grande successo durante i mesi estivi. Per questo, dal 12 al 20 settembre i Mobilifici Rampazzo organizzeranno la Fiera dell’Arredamento, un evento esclusivo che si svolgerà presso tutti e cinque i punti vendita, durante il quale verranno presentate moltissime novità di design, nonché eccezionali occasioni delle migliori marche.

Le sorprese, però, non finiscono qui: per festeggiare i 50 anni di attività, infatti, verrà effettuato il 50% di sconto su qualsiasi acquisto, con trasporto e montaggio gratis!

I Mobilifici Rampazzo arredano, da sempre, le case più belle